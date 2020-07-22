Bu kivi bir meyve değil çok tatlı bir kuş!

Öncelikle bilmen gereken bir şey var kivi kuşlarıyla ilgili. Ülkemizde kivi yaşamıyor. Kiviler sadece Yeni Zelanda’da yaşıyormuş ve ülkenin simgesi haline gelmişler.

Kendisi bir kuş evet ama uçamıyormuş. Bacakları ise çok kuvvetli olduğu için çok hızlı koşabilme yeteneğine sahipmiş. Sanıyoruz ki düşmanlarından koşarak kaçıyor.

Beş farklı türde kivi kuşu varmış; Tokoeka, benekli büyük kivi, Kuzey Adası’na özgü kivi, benekli küçük kivi ve Okarito kahverengi kivisi.

Boyları ortalama 45 cm'i ağırlıkları ise 5 kilo kadar olan kivi kuşları bir tavuk büyüklüğünde olurmuş

Kısa boylu ve küçük kafalı bu ilginç kuş arkadaşımız, çeşitli meyveler ve solucanlarla beslenirmiş.

Diğer kuş türlerinden farklı olarak erkekleri kuluçkaya yatarmış.

Gün ışığını çok sevmezler ve genellikle geceleri dolaşmaya çıkar ve yemeklerini bu saatlerde yerlermiş.

Yaklaşık 10 ile 15 arası yaşayan kivi kuşlarının nesli tükenmekle karşı karşıyaymış. Bu yüzden kivileri korumak için çeşitli kampanyalar düzenleniyormuş.