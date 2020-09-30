BukalemunlarÄ±n renkli dÃ¼nyasÄ±

Ã‡oÄŸumuzun bildiÄŸi gibi bukalemunlar renk deÄŸiÅŸtirebilen canlÄ±lar. BulunduÄŸu ortama, tehlikede olup olmamasÄ±na ya da kendi tÃ¼rÃ¼nden diÄŸer canlÄ±larla iletiÅŸim kurma nedenine gÃ¶re rengi deÄŸiÅŸebiliyormuÅŸ.

AyaklarÄ±, dilleri ve gÃ¶zleri de renk deÄŸiÅŸtirirmiÅŸ.

Sadece renk deÄŸiÅŸtirmez derisinin Ã¼zerinde benekler ve Ã§izgiler de oluÅŸturabilirmiÅŸ.

BÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri daha doÄŸrusu uzunluklarÄ± 15 milimetre ile 68,5 santimetre arasÄ±nda deÄŸiÅŸebiliyormuÅŸ.

Ã‡ok ilginÃ§ bir bilgi daha bulduk. Dilleri vÃ¼cutlarÄ±nÄ±n neredeyse iki katÄ± kadar uzayabilirmiÅŸ. KarnÄ± aÃ§sa ve karÅŸÄ±sÄ±nda aÄŸzÄ±na layÄ±k bir yiyecek gÃ¶rdÃ¼yse bir saniyeden kÄ±sa sÃ¼rede dilini uzatarak onu yakalayabilirmiÅŸ. Bunu yaparken dillerinde yer alan emici bir doku onlarÄ± tutmalarÄ±na yararmÄ±ÅŸ.

Ä°ki gÃ¶zÃ¼ ayrÄ± ayrÄ± hareket edebilirmiÅŸ ve aynÄ± anda farklÄ± iki noktayÄ± gÃ¶rÃ¼p, izleyebilirmiÅŸ. Bu, ileri derecede sahip olduklarÄ± avcÄ±lÄ±k Ã¶zelliklerinden biriymiÅŸ. 10 metre uzaklÄ±ktaki kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir bÃ¶ceÄŸi bile gÃ¶rmesi de gÃ¶zlerinin ne kadar iyi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gÃ¶stergesiymiÅŸ.

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BÃ¶ceklerden bahsetmiÅŸken bukalemunun en sevdiÄŸi yiyeceklerin hamambÃ¶ceÄŸi, Ã§ekirge ve sinekler olduÄŸunu da belirtelim.

YaÅŸam sÃ¼releri diÅŸilerde ve erkeklerde deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterirmiÅŸ. Erkekler maksimum 10 yÄ±l, diÅŸiler 6 yÄ±l yaÅŸayabilirmiÅŸ.

KalabalÄ±klarÄ± sevmeyen ve yalnÄ±z aÅŸamayÄ± seven ve evde beslenen bir bukalemun baÅŸka bir bukalemunu gÃ¶rÃ¼nce yemek bile yemez, hayata kÃ¼sermiÅŸ. DoÄŸada ise aÄŸaÃ§larda yaÅŸar, tek baÅŸÄ±na Ã§ok mutlu olurmuÅŸ.