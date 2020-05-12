Çiçeklerin rengi nasıl oluşur?

Çok hüzünlüyken rengarenk bir çiçek bahçesi görsen eminiz moralin düzelir. Sevdiğin biri senden gelen çiçeği görünce nasıl da sevinir ya da hasta olan biri ona gönderilen taziye çiçekleriyle nasıl da moral bulur.

Doğanın en sessiz ama becerisi büyük canlılarından olan çiçeklerin insanlar üzerindeki etkisi gerçekten büyük. Peki, doğada farklı renk ve tonlarda bizi karşılayan bu çiçeklerin renkleri nasıl oluşuyor? Her biri nasıl bu kadar farklı olabiliyor? Gel birlikte bu konuya açıklık getirelim.

Çiçeğe karakterini veren renginin sırrı hücrelerinde saklıymış. Hücrelerinin içinde ona renk veren pigmentler bulunurmuş. Renkli kristaller şeklinde hücrenin içerisinde yer alan bu pigmentler çiçek büyüdükçe onu boyar, doğada gördüğümüz rengini oluştururmuş.

Bitkilere yeşil rengi veren klorofil, kırmızı rengi veren ise antosiyan adlı renk maddesiymiş. Turuncu ve sarı çiçeklerde ise karotenoid bulunurmuş. Bazı çiçek türlerinin birden fazla rengi olabilirmiş. Mesela gül ve lalenin birçok farklı rengi olabilirmiş.







Küçük bir aktivite:

Şimdi sana aşağıda 50 tane çiçek ismi veriyoruz. Her biri annelerimizin çok sevip, zaman zaman evlerde yetiştirdikleri çiçeklerden. Annen ya da babana sorsan hepsini bilirler kesin. Senden istediğimiz bunları tek tek araştırıp nasıl göründüklerini görmen öncelikle.

Sonra da bu çiçekler doğada hangi renklerde karşımıza çıkıyor araştırıp yanlarına yazabilir misin?

Açelya çiçeği

Akasya çiçeği

Akşam sefası çiçeği

Aslanağzı çiçeği

Begonvil çiçeği

Cam güzeli çiçeği

Çan çiçeği

Defne çiçeği

Devedikeni çiçeği

Fesleğen çiçeği

Frezya çiçeği

Gelincik çiçeği

Gül çiçeği

Hanımeli çiçeği

Menekşe çiçeği

Karanfil çiçeği

Lale çiçeği

Lilyum çiçeği

Mimoza çiçeği

Nilüfer çiçeği

Orkide çiçeği

Ortanca çiçeği

Papatya çiçeği

Sardunya çiçeği

Şakayık çiçeği

Zambak çiçeği