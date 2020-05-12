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    HaberlerDoğa Haberleri Çiçeklerin rengi nasıl oluşur?
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    12.05.2020 - 15:47 |

    Çiçeklerin rengi nasıl oluşur?

    Aramızda çiçek sevmeyen var mı? Bizce yok! Yeşil, pembe, sarı, turuncu ve aklına gelmeyecek sayıda farklı renklere sahip çiçekler ne kadar özel canlılar değil mi?

    Çiçeklerin rengi nasıl oluşur?

    Çok hüzünlüyken rengarenk bir çiçek bahçesi görsen eminiz moralin düzelir. Sevdiğin biri senden gelen çiçeği görünce nasıl da sevinir ya da hasta olan biri ona gönderilen taziye çiçekleriyle nasıl da moral bulur.

    Doğanın en sessiz ama becerisi büyük canlılarından olan çiçeklerin insanlar üzerindeki etkisi gerçekten büyük. Peki, doğada farklı renk ve tonlarda bizi karşılayan bu çiçeklerin renkleri nasıl oluşuyor? Her biri nasıl bu kadar farklı olabiliyor? Gel birlikte bu konuya açıklık getirelim.

    Çiçeğe karakterini veren renginin sırrı hücrelerinde saklıymış. Hücrelerinin içinde ona renk veren pigmentler bulunurmuş. Renkli kristaller şeklinde hücrenin içerisinde yer alan bu pigmentler çiçek büyüdükçe onu boyar, doğada gördüğümüz rengini oluştururmuş.

    Bitkilere yeşil rengi veren klorofil, kırmızı rengi veren ise antosiyan adlı renk maddesiymiş. Turuncu ve sarı çiçeklerde ise karotenoid bulunurmuş. Bazı çiçek türlerinin birden fazla rengi olabilirmiş. Mesela gül ve lalenin birçok farklı rengi olabilirmiş.

    Çiçeklerin rengi nasıl oluşur


    Küçük bir aktivite:

    Şimdi sana aşağıda 50 tane çiçek ismi veriyoruz. Her biri annelerimizin çok sevip, zaman zaman evlerde yetiştirdikleri çiçeklerden. Annen ya da babana sorsan hepsini bilirler kesin. Senden istediğimiz bunları tek tek araştırıp nasıl göründüklerini görmen öncelikle.

    Sonra da bu çiçekler doğada hangi renklerde karşımıza çıkıyor araştırıp yanlarına yazabilir misin?

    Açelya çiçeği

    Akasya çiçeği

    Akşam sefası çiçeği

    Aslanağzı çiçeği

    Begonvil çiçeği

    Cam güzeli çiçeği

    Çan çiçeği

    Defne çiçeği

    Devedikeni çiçeği

    Fesleğen çiçeği

    Frezya çiçeği

    Gelincik çiçeği

    Gül çiçeği

    Hanımeli çiçeği

    Menekşe çiçeği

    Karanfil çiçeği

    Lale çiçeği

    Lilyum çiçeği

    Mimoza çiçeği

    Nilüfer çiçeği

    Orkide çiçeği

    Ortanca çiçeği

    Papatya çiçeği

    Sardunya çiçeği

    Şakayık çiçeği

    Zambak çiçeği         

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