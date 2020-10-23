Dinozorları tanıyalım: Apatosaurus

İşte karşında Apatosaurus!

Bugünden ta 150 yıl kadar geriye git. İşte orada Apatosaurus dostumuzu görebilirmişsin.

Kendisi otoburmuş ve yaşamış en büyük dinozorlardan biriymiş. 21-27 metre arasında uzunluğu ve 30-35 ton ağırlığı ile dinozorlar aleminin en büyüklerindenmiş.

İri olduğu için yavaş hareket eden bu dinozor dört bacağı üzerinde yürürmüş.

Kuzey Amerika’da yaşadığı düşünülüyormuş.

Kuyruğu ve boyun kısmı oldukça uzun olan bu canlı, ince uzun bir kafaya sahipmiş ve ağzındaki sivri dişlerle yiyeceklerini öğütürmüş.

Bitkilerle beslenen otobur dostumuz, tahminlere göre ağaç yaprakları ve otlarla besleniyormuş.