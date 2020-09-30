Dinozorları tanıyalım: Brachiosaur

İnsanlar, dünya üzerinde var olmadan önce yeryüzünün hakimleri olan dinozorlar 157,6 milyon yıl yaşamışlar. Yaşadıkları ortama kolay uyum sağlamaları, güçlü olup kendilerini diğer canlılara karşı koruyabilmeleri, küçük yavrularının içinde olduğu yumurtanın kabuğunun sert olması uzun yaşam sırlarıymış.

İşte karşında Brachiosaur!

En uzun boylu dinozorlardan biri olan Brachiosaur’un kafası gövdesine göre küçükmüş Kuyruğu da kısaymış.

Ön ayakları uzun, arka ayakları kısaymış.

Bilim insanlarının yaptığı kazı çalışmalarına göre Amerika ve Afrika topraklarında yaşamışlar.

Ortalama 25-26 metre boyları olan bu canlının ağırlığı da az değilmiş. Ne kadar mı? 30-60 ton arası olduğu tahmin ediliyormuş.

Kendini korurken kuyruğunu ve pençeli ayaklarını kullanır, kalın derisi zarar görmesini engellermiş.