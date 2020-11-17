Dinozorları tanıyalım: Triceratops

İşte karşında Triceratops!

Şimdi günümüzden ta 68 milyon yıl öncesini, bir düşün! Dünya bambaşka bir yermiş ve Triceratopslar o zamanlarda yaşarmış.

Yaşadıkları toprakların Kuzey Amerika ve çevresi olduğu düşünülüyor. Bu, yapılan kazılar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkıyormuş.

Otobur bir dinozor olan bu arkadaşların görüntüsü çok değişikmiş. Fotoğrafından da anlayacağın gibi burnunun ve gözlerinin üzerindeki boynuzla dikkat çekiciymiş. Bilim insanlarına göre bu boynuzları, korunma amaçlı kullanmışlar.

Günümüzde yaşayan gergedanlarla benzerlik taşıyan görüntüsü ile belki de en farklı görüntüye sahip dinozor diyebiliriz onlar için.

Bir Triceratops’un ortalama 9 metre uzunluğa, 3 metre yüksekliğe ve 12 ton ağırlığa sahip olduğu düşünülüyormuş. Başı vücudunun üçte birini oluştururmuş.

Çok vahşi görünmesine rağmen canlılara zarar vermeden bitkilerle beslenirmiş. Dişleri öğünleri küçük parçalara bölecek şekildeymiş.