Dünyada kaç çeşit patates vardır?

Bunun cevabını vermeden önce patatesin Amerika’nın keşfinden sonra bulunduğunu ve Fatih Sultan Mehmed’in hiç patates yemediği bilgisini de verelim.

Gelelim sorumuzun cevabına… Dünya genelinde bilinen 5000’e yakın patates türü varmış. Evet, yanlış duymadın tam tamına 5000. Say say bitmez. Küçük, büyük, tatlı, tuzlu olmak üzere sınıflandırılan patates, dünyanın birçok yerinde yetişebilirmiş.