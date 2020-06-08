Dünyada nesli tükenen ve tükenmekte olan bitki türlerinin isimleri nelerdir?

Öncelikle nesli tükenmiş bitkileri inceleyelim. Bu ne demek biliyor musun sen ve senden sonraki nesiller bu bitkilerle hiç karşılaşamayacaksın. Tabii nesli tükenmiş bitkileri geri getirecek teknoloji bulunursa o başka…

Nesli tükenmiş bitkiler

Yapılan araştırmalara göre son 250 yıl içerisinde 600’e yakın bitki türü yok olmuş. Bu doğanın dengesi için çok kötü bir haber çünkü her yok olan canlı, doğada bir işe yarıyormuş. Aşağıda nesli tükenmiş bitkilerden birkaç örnek var:

KUTSAL HELENA

Zeytin ağacı olarak bilinen Kutsal Helena adlı bitkinin nesli 2003 yılında tükenmiş. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde Kutsal Helena göremezsin. Çok üzücü değil mi?

ŞİLİ SANDALAĞACI

Yağ üretimi için tüketilen bu bitki de artık görmemizin imkansız olduğu bir başka bitkiymiş.

THISMIA BİTKİSİ

Yer altında yaşamasıyla dikkat çeken Thismia da nesli tükenmiş bir bitkiymiş.

GLOSSOPTERİS

Dile bezeyen yapraklarıyla ünlü bu bitki türünün kalıntılarına Madagaskar, Antarktika ve Güney Amerika’da rastlanmış.

COOKSONIA

Yaklaşık 400 yıl önce nesli tükenmiş bu bitki de İngiltere ve İrlanda taraflarında yaşamış.

Nesli tükenmekte olan bitkilerin isimleri

Nesli tükenmiş bitkilerin bazılarını gördük. Şimdi sıra, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkileri öğrenelim.

GÖL SOĞANI

Alzheimer hastalığını önleyen ilaçlarda hammadde olarak kullanıldığı için her an nesli tükenebilirmiş. Bu bitkiden bir yıl içerisinde 4 milyondan fazla tüketilmesi yasakmış.

KAR ÇİÇEĞİ

1700’lü yıllardan bu yana üretilen bu bitki, bazı ülkelerde korumaya alınmış ancak ülkemizde hala koruma altına alınmamış.

Türkiye’de nesli tükenmekte olan bitkiler

Türkiye’de yetişen birçok bitki yok olma tehlikesiyle yüz yüzeymiş. Bu bitkiler için acil önlemler alınmazsa bizden sonraki nesiller bu bitkileri göremeyebilirmiş:

Konya gaşağı: Adından da anlayacağın gibi Konya’da yetişen bu bitkiden sadece 9 tane kalmış.

Yabani karanfil: Ülkemizde Balıkesir ve Aydın civarında yetişiyormuş.

Sevgi çiçeği: Ankara’da görebileceğin bu bitkinin diğer adı gelin çiçeğiymiş.

Mavi yıldız: Türkiye'nin kuzeybatısında ve Yunanistan’da görülen bitki de koruma altına alınmış.

Kilyos Peygamber çiçeği: Ülkemizde Karadeniz’in batısında yetişen bu bitki de korumaya alınan bir diğer türmüş.



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Sığla, beyaz çiçekli çakal nergisi, termopsis turcica, narin acı çiğdem, yabani siklamen, çan çiçeği, Karadeniz salkımı, çöven, Erzincan süt otu, kardelen, attenborough sürahi bitkisi, intihar palmiyesi, yeraltı orkidesi, denizanası ağacı, mercan ağacı.