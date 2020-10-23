Endemik ne demektir?

Endemik ne demekmiş gel beraber öğrenelim.

TÜYO:

Bilmediğin bir kelime gördüğün zaman ilk işin her zaman sözlüğe bakmak olmalı. Türk Dil Kurumu’na ait çok güzel sözlüklerden alabilir ya da İnternet üzerinden yine dil kurumuna ait olan web sitesinden araştırma yapabilirsin.

Türk Dil Kurumu’na göre endemik kelimesinin iki anlamı varmış ve kelimenin kökeni Latinceymiş:

1. anlamı: Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan (bitki, hayvan).

2. anlamı: Belli bir bölgede salgın olmaksızın sık görülen (hastalık).

Yaygın olarak kullanılan anlamı ise yetiştiği bölgedeki iklim ve diğer şartlar nedeniyle sadece orada yaşayabilen bitki ve hayvanlara verilen genel isimmiş. Şimdi ülkemizde karşılaşabileceğimiz endemik hayvan ve bitki türlerine birkaç örnek verelim.

Bitki: Datça hurması, Kazdağı göknarı, Antalya çiğdemi

Hayvan: Ankara kedisi, Sivas kangal köpeği, Van kedisi