Gökkuşağı renkleri nelerdir, kaç tane renk vardır?

Öncelikle gökkuşağı nasıl oluşuyor onu anlayalım. Yağmur damlacıkları yeryüzünü yıkadıktan sonra güneş ışınları üzerine vururmuş. Bu ışınlar yansımaya neden olur ve sahip oldukları ışıklar kırılırmış. Kırılma esnasında karşımıza birçok farklı renk çıkarmış. İşte bu renkler de gökkuşağı denilen şahane görüntüyü meydana getirirmiş.

Eğer yağan yağmur taneleri büyükse gökkuşağı daha net ve yakın görünürmüş. Bir diğer önemli etken ise Güneş’in yağmur damlalarına olan açısıymış. Eğer doğru açı ile yağmur damlalarına ışıklarını gönderirse gökkuşağı çıkabilirmiş. O yüzden gökkuşağı her zaman karşılaştığımız bir olay değilmiş.

Sırasıyla gökkuşağındaki renkler

Şimdi gökkuşağının renklerini tanıyalım. Resim yaparken bize ilham veren, yeni bir şeyler alırken tercih sebebimiz olan renkler, gökkuşağının olmazsa olmazları. Gökkuşağının renkleri ise aşağıdaki gibiymiş:

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Yeşil

Mavi

Lacivert

Mor

Gökkuşağı türleri nelerdir?

Yukarıda verdiğimiz bilgiler gökkuşağı ile ilgili genel bilgiler. Gökkuşakları da kendi içlerinde 3 türe ayırılıyormuş:

1. Birinci gökkuşağı: En çok görülen ve hakkında en çok şey bilinen gökkuşağı türü olan birinci gökkuşağı, en içte mor olan gökkuşağı türüymüş. Mordan sonra sırasıyla lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı gelirmiş.

2. İkincil gökkuşağı: Bu gökkuşağının özelliği ise en dışta mor olmasıymış. En içte ise kırmızı olurmuş.

3. Ufak kuşaklar: Renk seçeneğinin çok daha az olduğu türmüş. Kırmızı ve yeşil renklerde olanlar sıklıkla görülenlermiş.