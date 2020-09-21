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    21.09.2020 - 17:16 |

    Havuç ve faydaları

    Turuncu rengi, üçgen görüntüsü ve yemyeşil sapıyla herkesin sevdiği bir sebze havuç. Unutmadan bir de onu çok seven tavşan dostlarımız var.

    Havuç ve faydaları

    Salatalarda, tatlılarda, mezelerde ya da gün içerisinde elimizde atıştırmalık olarak karşımıza çıkan havuç aynı zamanda vücudumuza çok yararı olan bir besin. İçinde A, C, K vitaminleri, pantotenik asit, potasyum, folik asit, demir, bakır ve magnezyum bulunan havucun yararları bakalım nelermiş?

    1. Vücudumuzu kuvvetlendirir, enerji verirmiş.

    2.Kansızlığa iyi gelirmiş.

    3. İçindeki vitaminler sayesinde karaciğeri kuvvetlendirirmiş.

    4. Tok tutar ve abur cubur yenmesini önlermiş. Bu da gereksiz kilo almayı önlermiş.

    5. Cildi besler ve canlandırırmış.

    6. A vitamini sayesinde gözlere fayda sağlar daha iyi görebilmeni sağlarmış.

    Havuç ve faydaları

    7. Havuç suyunun içinde antioksidan özelliği olan beta-karoten olduğu için de yaşlanmaya karşı vücuda destek sağlarmış.

    8. Hücreleri onarmada etkili olduğu için onların yenilenmesine yardımcı olurmuş.

    9. Lif içerdiği için sindirim sistemine destek olur, bağırsakların iyi çalışmasını sağlarmış.

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