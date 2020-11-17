İspermeçet balinası hakkında bilgiler

İspermeçet balinaları mum yapımı ve lambalarda kullanılan bir yağın ham maddesine sahipmiş. Bu yüzden avcılar tarafından öldürülüyorlarmış. Günümüzde ise balina avcılığı yasaklanmış ve bu tatlı balinaların sayısı artmış.

Şimdi onu daha yakından tanıyabilmen için 10 harika bilgi vereceğiz.

1. O dişlerine çok iyi bakıyormuş. Her bir dişi 25 cm uzunluğunda ve ortalama 900 gram ağırlığındaymış.

2. Yüzerken en sevdiği şeylerden biri kuyruğunu dışarı çıkarıp suyun yüzeyine çarpmakmış. Bilim insanları bunun nedenini hala çözememiş.



3. Üst kısımlarından diğer balinalar gibi bir hava deliği varmış ve bu delik S harfi şeklindeymiş.



4. Derin denizleri çok severlermiş ve derine daldıkça kalp atışları çok yavaşlarmış. Bunun nedeni daha az oksijen harcayarak enerjisini korumakmış.



5. İnsanlar gibi büyükler küçüklere bakarmış. Yaşlı olan ve deneyimli olan balinalar küçük balıklara yol açar ve onlara göz kulak olurmuş.



6. Bebek bir ispermeçet balinası ortalama 1 ton ağırlığında olurmuş.



7. Kafalarının gerisinde yer alan gözleri sadece yan tarafları görebilirmiş. Gözleri çok işe yaramıyor sanki, ne dersin?



8. Erkek balinalar 4 yıl anneleriyle dişi balinalar ise ömür boyu anneleriyle yaşarmış.



9. Tıkırtılar çıkararak birbirleriyle haberleşirlermiş.



10. Herhangi bir ispermeçet balinası tehlikeyle karşılaşırsa diğerleri onun etrafında halka olarak kuyruklarıyla diğer canlıyla savaşırmış.