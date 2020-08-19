Kangurunun cebi mi var?

Küçük bir araştırma konusu olarak bunu hemen ele aldık ve kangurular hakkındaki gerçeği ortaya çıkardık.

Evet, kanguru dostlarımızın karınlarının alt kısmında torba şeklinde bir keseleri varmış. Bu kese sadece dişi kangurularda olurmuş. Çünkü yavruları doğduğunda onlara bu kese içerisinde bakarlar ve beslerlermiş. Bebek kanguru doğduğunda bu keseye gelir ve burada 2-3 yaşar, annesinden süt emermiş. Yani anne karnı yerine gelişimine burada devam edermiş.

Düşündüğümüz gibi kangurunun kesesi ya da cebi bizim pantolonlarımızdaki ceplere benzemiyormuş. Belki gizli gizli cebine çekirdek koyup arada sırada yiyordur.