Kara leyleklerle tanışın! Bu leylekler bir başka…

Bakalım bu kara leylek nasıl biriymiş?

1. Kara leyleklerin görünüşü adından da anlayacağın gibi siyahmış. Siyah tüyleri ışıkta parlar, yanar döner bir renge bürünürmüş. Siyah tüylerin dışında kalan göbek kısımları beyazmış.

2. Gaga ve bacakları kırmızı olan bu leylek dostumuzun, uzun mu uzun kanatları varmış. Bu kanatlar çok çırpmadan ve yorulmadan uçmalarına ve havada süzülmelerine yardımcı olurmuş.

3. Ağırlıkları ortalama 3 kg, kanatları açıkken uzunluğu ise 1,5 metreymiş.

4. Genelde İspanya’nın belirli bölgelerinde yaşayan kara leylekler ender de olsa ülkemizde yaşarmış.

5. Sessiz sakin ve suya yakın yerleri tercih eden bu kuş türü, ormanlarda yaşamayı severmiş. Yuvasını nehir veya dere gibi su kaynaklarına yakın ağaçlara yaparmış.

6. Göçmen bir kuş türü olan kara leylekler kış aylarına genelde Afrika kıtasında geçirirmiş. Nisan ayında ülkemize de gelen leylekler, toplu bir şekilde uçarmış.

7. Genelde suda yaşayan balık ve böceklerle beslenen kara leylekler, aç kalırsa yılan bile avlayıp yiyebiliyormuş.

8. Yumurtlayarak çoğalan bu hayvan dostlarımızın yavruların uçabilmesi için iki ay gibi bir süre geçmesi gerekirmiş.