Karıncalar kendilerinden ağır yiyecekleri nasıl taşır?

Karıncalar hakkında o kadar şaşırtıcı bilgiler var ki! Bugün karıncaların nasıl olup da kendilerinden katlarca ağır yükleri taşıdığı gizemini çözeceğiz.

Bilim insanları da bu soruya yıllarca yanıt aramış ve araştırmalar yapmış. Mesela Ohio State Üniversitesi’nde bir araştırma yapılmış ve karıncaların eklemlerin dayanıklılığı ölçülmüş. Yani ağırlıklarının kaç katı yük taşıyabileceklerinin cevabı aranmış. Cevap ise: 3500 ile 5000 katı. Çok ilginç değil mi?

Bunun nedenine gelince… Karıncalar tüm yükleri ağızlarıyla taşırmış. Burada yer alan ağırlıklar boyun eklemleri ile ayaklarına aktarılırmış. Boyun eklemlerinde yer alan sert ve yumuşak dokular sadece karıncalara özgüymüş ve çok dayanıklıymış. Bu da çok ağır yükleri kolayca taşımalarına yardım ediyormuş.

Bilim insanları karıncalardan etkilenerek çok ağır yükler taşıyabilen robotlar üretmek için çalışmalar yapıyormuş.