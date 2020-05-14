Karşınızda kirpi balığı

Peki, sana kirpi ve balığın tek cüssede buluştuğunu söylesek. Evet, doğru duydun. Böyle bir hayvan var ve bu hayvan dostumuzun adı da kirpi balığı. Kirpi gibi dikenli ama suda yaşıyor.

Çok sevimli gözüküyor ama kendisi biraz tehlikeli. Kirpi balığı tehlike hissederse korunmak için zehirli bir madde salgılarmış. Ortalama boyuttaki bir kirpi balığının salgıladığı zehir, 30 insanı aynı anda öldürecek güce sahipmiş.

Unutmadan şu bilgiyi de verelim. Düşmanlarından kurtulmak için top şeklini alıyormuş. Bunu karnını su ya da hava doldurarak sağlarmış. Çok ilginç özellikleri olan bir hayvan değil mi?

NEREDE YAŞAR?

Kirpi balıkları genelde Japonya civarında ve Karayipler’de yaşarmış.

Japonya’da kirpi balığına Fugu da denirmiş. Çok özel bir yemek olarak şefler tarafından pişirilirmiş. Biz almayalım ama yolumuz düşerse görmek isteriz.

ÖZEL ŞEKİLLER

Yumurtladığı zaman yumurtalarını kuma gömer sonra da kuma özel şekiller verirmiş. Bu şekiller yumurtalarının dalga ya da başka balıklar tarafında zarar görmesini engellermiş. Bilim insanları tarafından incelenen şekiller cetvelle çizilmiş gibiymiş.