Kediler hakkında ilginç bilgiler

İçinde hem kedi hem fare hem de aslan var şarkının. Bu şarkı bugünlerde dilimize dolandı ve "Fareden korkan kedi var mıdır, kediler hakkında bilmediğimiz neler var?” diye merak etmeye başladık.

Kediler hakkında bilgiler ve kedilerin başlıca özellikleri

En sevilen ve evlerde en çok beslenilen hayvan dostlarımızdan biri olan kedilerin bilimsel adı felis catusmuş. Ne kadar da karizmatik bir isim. Kediler gibi.

Etobur bir memeli olan kediler 2,5 ile 7 kilo arasında olurmuş genelde. Uzunlukları ise kuyruklarıyla beraber 50 cm’ye yaklaşabilirmiş.

Kediler kaç yıl yaşarlar sence? Ortalama ömürleri 15 yıl olarak biliniyormuş. Bu kedinin nasıl bakıldığı, nasıl beslendiği ile ilgili bir durummuş. Çok kısa ya da daha uzun yaşayan kediler olabilirmiş.

Etobur olduklarını söylemiştik. Önüne şöyle güzel bir kebap koysanız hemen mideye indirebilirmiş. Şaka tabii ama kedilerin sindirim sistemi bitkileri sindirmek için pek uygun değilmiş. Kısa bir sindirim sistemine sahip oldukları ve bitkileri sindirmek için gereken salgılarının az olması bitki sindirmelerini zorlaştırırmış.

Gelelim duyu organlarına… Gözleri çok iyi gören kedi dostlarımız karanlıkta bizden 6 kat daha iyi görebilirlermiş. Kulakları ise gözlerinden daha becerikliymiş. Uzaktaki canlıları duyabilme ve hareketlerini anlayabilmelerine yarayan kulakları onların iyi bir avcı olmalarını sağlıyormuş. O fareleri ve böcekleri nasıl yakalıyor sanıyordun?

Patileri dengede durma ve yakalamaya yararmış. Ön ayaklarında 5, arka ayaklarında 4 parmak varmış. Burada yer alan tırnaklarını tehlike anında daha belirgin hale getirebilirmiş.

Bahsi geçen sağlıklı bir kediyse ağzında tam tamına 30 diş bulunurmuş.

Kedilerin kimlik kartı burunlarıymış. Bu da ne demek diyebilirsin? Her insanın parmak izi birbirinden farklıdır, bunu biliyoruz. Kedilerin de burun izleri birbirinden farklıymış ve bu birini diğerinden ayıran bir kimlik kartı gibiymiş.

Kediler yüksekten aşağı düştüğünde 4 ayakları üzerine düşer ve genelde onlara bir şey olmazmış.

Kediler hakkında ilginç bilgiler

Kedilerin patilerinden terlediğini biliyor muydun? Çünkü kollarında ter bezi yokmuş ve terleme noktaları patileriymiş.

Nasıl bir insanın kediye alerjisi olabiliyorsa bir kedinin de insana karşı alerjisi olabilirmiş.

Çok iyi duyan kulakları olduğunu söylemiştik. Bunun nedeni biz duymak için 6 kas kullanırken onların 32 kas kullanıyor olmasıymış.





Hayatlarının %70’ini uyuyarak geçirirlermiş. Peki, “ kediler neden çok uyurlar? ” Bunun tam olarak bilimsel açıklaması bulunamasa da günlük aktivitelerini gerçekleştirebilmek için gerekli enerjiyi bu yolla aldıkları düşünülüyormuş. Bir de normal bir insana göre 2-3 saat fazla uyuyorlarmış. Uykularında bizim gibi derin uykuya geçme süreleri daha azmış. Çünkü etraftan gelen tehlikelere karşı dikkatli olmak istiyorlarmış.

Kediler 100’e yakın farklı ses çıkarabilirlermiş.

Bazı kültürlerde siyah kedinin uğursuzluk getirdiği düşünülürken bazılarında ise şans getirdiği düşünülürmüş.

Bıyıkları sayesinde küçük yerlere girip giremeyeceklerini anlarlarmış. Bu çok ilginç bir bilgiymiş!

Bir ağaçtan aşağı bakarak inmeye çalışan bir kedi görürseniz bilin ki inemez. Çünkü aşağı bakarken yere inemezlermiş. Geri geri inebilirlermiş.

4 ayak üzerine düşebildiklerini bildiğimiz kedilerden biri bir gün 230 metreden aşağı düşmüş ama bir şey olmamış. Vay be!

Yine kedinin biri bir gün tek seferde 19 yavru doğurmuş.

Çok kibar olduklarını bildiğimiz kedi dostlarımız herkes ona bakarken yemek yemekten hoşlanmazmış. Tabii çok aç bir sokak kedisi değilse. Onun için eğer ona yemek verecekseniz kenara köşeye koyarsanız memnun olurmuş.

Düzenlerini çok sever ve değiştirilmesinden hiç hoşlanmazlarmış. O yüzden evinde kedi varsa mama kabı ve suyunun yerini değiştirmemeni öneririz.