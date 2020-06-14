Küresel ısınma nedir, nasıl oluşur?

Küresel ısınma atmosferimizde neden olduğumuz karbondioksit gibi gazların yeryüzü, gökyüzü ve denizlerdeki ortalama sıcaklığı artırmasına verilen isimmiş.

Tarımda kullanılan teknikler ve enerji üretim metotları nedeniyle atmosferde artan gazlar küresel ısınmaya dolayısıyla iklim değişikliklerine neden oluyormuş. Bu da kuraklık, su baskını, fazla ya da az yağış gibi durumlara neden oluyormuş.

Küresel ısınmayı şuna benzetebiliriz aslında. Dünyanın onun dengesini bozan insanoğluna verdiği yanıt. Sürekli dengesiyle oynanan yerküre bir şekilde ona verdiğimiz zarara yanıt veriyormuş aslında.

Küresel ısınmanın sonuçları ve yol açacağı olaylar nelerdir?

-Buzulların erimesi ve birçok hayvan neslinin tükenmesi

-Sağanak yağmurların oluşması ve baskınlar nedeniyle yaşanacak can kayıpları

-Kuraklık yaşanması ve tarımsal üretimin azalması

-Denizlerin su seviyesinin yükselip su baskınlarının olması

Maddeler halinde küresel ısınmayı nasıl engelleriz?

Küresel ısınmayla ilgili duyarlı olan birçok ülke ve yönetim çeşitli önlemler almaya başlamış. Bu önlemler ufacık önlemler olabildiği gibi büyük yatırımlar gerektiren uygulamalar da olabiliyormuş. Biz bile evimizde, okulumuzda, ailemizle ya da arkadaşlarımızla bazı şeylere dikkat ederek küresel ısınmayı önlemeye destek olabilirmişiz.

Şimdi sana senin bile destek olarak küresel ısınmayı önleyebileceğin örnekler vereceğiz:

-Anne ve babana evinizde yer alan tüm ampulleri enerji dostu olarak kullanmalarını önerebilirsin.

-Elektrikli aletleri kullanmadığında kapat tuşuna basabilirsin.

-Isınmak için harcanan enerjiyi azaltmak oldukça önemli. Yaşadığın en ne kadar iyi yalıtılmışsa ısınmak için harcanan enerji azalırmış. Büyüklerine bu konuda neler yaptıklarını sorabilirsin.

-Güneş enerjisini kullanmanın yollarını öğrenebilirsin. Kim bilir belki bilim insanı olur güneş enerjisinden maksimum yararlanma yollarını keşfedebilirsin.

-Plastik kullanımını azaltmak için neler yapabileceğini düşünebilirsin. Mesela plastik pipet yerine kağıt pipet kullanabilirsin. Anne ve babana alışveriş yaparken bez torba kullanmalarını önerebilirsin.

-Geri dönüşüm, küresel ısınmayı önlemek için önemli maddelerden biri. Evde kullandığın kağıt, cam gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atabilirsin. Eski kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine gönderebilirsin.

-Taşıtlarda harcanan enerji de atmosfere salınan birçok gaz demek. Bu yüzden toplu taşıma kullanmak önemli.