Kuşburnu ve faydaları

Kuşburnu, çiçeklerinden meyve görünümlü yemişlerine kadar her parçasıyla bir şifa deposuymuş. Üstelik bir limonun içerdiği C vitamininden tam 60 kat fazla C vitamini içeriyormuş.

Kış aylarında özellikle çayı tüketilen bu şifa deposunun ayrıca marmelatı ve reçeli de yapılıyormuş. Uzmanların öve öve bitiremediği bu bitkinin faydalarına gelince:

1. Demir eksikliği ve kansızlığa çok iyi gelirmiş. Besinlerden alınan demirin vücuda kazandırılmasın için yardımcı olurmuş.

2. Başta içeriğindeki C vitamini olmak üzere A, B, E ve K vitaminleri ile vücuttaki direnci yükseltip bağışıklığımızı artırıyormuş.

3. Yine içindeki magnezyum ile hücre yenilenmesine destek oluyormuş. Bu sayede kanser gibi hastalıklara karşı da direnç sağlıyormuş.

4. Kabızlık ve sindirim sorunlarına karşı destek sağlıyormuş. Bunu sağlayan ise içeriğindeki pektin maddesiymiş.

5. Bu bilgiyi hemen büyüklerinle paylaşmalısın çünkü kuşburnunun mucizelerinden biri de yaşlanmayı geciktirici etkisi. A vitamini sayesinde cildi koruyor ve kolajen seviyesini artırarak yaşlanmayı geciktiriyormuş.

Kuşburnu çayı demleme tekniği

Faydalarını anlattıktan sonra kuşburnu çayı içmeden olmaz. Aktardan aldığın kuşburnunu içerisinde 6 tane seç ve güzelce yıka. Sonra taneleri kaşık yardımıyla ez ve bir su bardağı kaynar suda 5-10 dakika beklet. Bekletme esnasında demlik ya da bardağın ağzını da kapalı tut. Afiyet olsun.