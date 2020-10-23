23.10.2020 - 13:09 |
Kuşlara kışlık yiyecek hazırlayalım!
Kış geliyor ve birçok hayvan dostumuz yiyecek bulma sıkıntısı çekecek. Bu hayvan dostlarımızdan biri de kuşlar. Onlara, ağaçlara asacağın sürpriz yemlikler hazırlamaya ne dersin? Üstelik hazırlaması da çok kolay.
İhtiyacın olan malzemeler
Karton yumurta kutusu
İp
Sivri uçlu bir kalem
Kuş yemi
Önce karton yumurta kutusunun dört bir yanına kalem yardımıyla birer delik açmalısın.
Her bir deliğe ip geçirip düğüm atmalısın.
Kartonda yer alan yumurta koyma kısımlarına yemi koyabilirsin.
Şimdi yemliğini yakınında yer alan bir ağaca asabilir, kuşların beslenmesine yardımcı olabilirsin.