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    HaberlerDoğa Haberleri Kuşlara kışlık yiyecek hazırlayalım!
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    23.10.2020 - 13:09 |

    Kuşlara kışlık yiyecek hazırlayalım!

    Kış geliyor ve birçok hayvan dostumuz yiyecek bulma sıkıntısı çekecek. Bu hayvan dostlarımızdan biri de kuşlar. Onlara, ağaçlara asacağın sürpriz yemlikler hazırlamaya ne dersin? Üstelik hazırlaması da çok kolay.

    Kuşlara kışlık yiyecek hazırlayalım!

    İhtiyacın olan malzemeler

    Karton yumurta kutusu

    İp

    Sivri uçlu bir kalem

    Kuş yemi

     

    Önce karton yumurta kutusunun dört bir yanına kalem yardımıyla birer delik açmalısın.

    Her bir deliğe ip geçirip düğüm atmalısın.

    Kartonda yer alan yumurta koyma kısımlarına yemi koyabilirsin.

    Şimdi yemliğini yakınında yer alan bir ağaca asabilir, kuşların beslenmesine yardımcı olabilirsin.

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