Limon ve faydaları

İçeriğindeki maddeler sayesinde güçlü bir antioksidan olan limon, bu özelliği ile vücudu toksinlerden arındırır ve hastalıklara karşı dirençli olmanı sağlarmış.

İçerdiği C vitamini sayesinde vücudu güçlendirir, özellikle kışın mikroplara karşı seni güçlendirirmiş.

Ayrıca boğaz ağrısı ve öksürük gibi sorunlarda boğazı yumuşatan karışımların başrol oyuncusuymuş.

Düzenli tükettiğinde kabızlık gibi bağırsak ve mide sorunlarının çözümüne katkı sağlarmış.

Karaciğer dostu olan limon, karaciğerin temizlenmesine de yardımcı olurmuş.

Yine içeriğindeki maddeler yardımıyla böbreklerdeki taş oluşumunu önlermiş.

Tam bir maden olan limon içeriğindeki magnezyum, kalsiyum ve potasyum ile kemik erimesini önler ve kas ağrılarının azaltırmış. Kas ağrısı çeken büyüklerine bu bilgiyi vererek onlara yardımcı olabilirsin.

Tansiyonun düşürülmesinde de önemliymiş.

Dişler için oldukça faydalı olduğu bilinen limon, diş ağrısı ve iltihabına da iyi gelirmiş.

Saç ve cilt üzerinde de iyileştirici ve yatıştırıcı özelliği varmış. Ciltteki sivilcelere, saçtaki kepeğe karşı tedavi amaçlı kullanılabilirmiş.