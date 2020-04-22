Mamutlar hakkında bilgiler; Ne zaman yaşadılar, ne zaman yok oldular?

Birçok farklı türü olduğu tahmin edilen bu hayvan dostumuz oldukça heybetli ve ağırmış. Yaklaşık 5 metre boya ve 8 ton ağırlığına sahip mamutlar, dinozorlar kadar olmasa da oldukça irilermiş.

Kahverengi derilerinin üzeri kalın ve uzun tüylerle kaplıymış. Fillerde de aynı özellik olduğunu biliyor muydun? Demek ki bu özellik onlara atalarından miras kalmış.

Ülkemizde de mamutlar yaşamış. Nerede mi? Konya’da mamut fosili bulunmuş. Acaba çok büyük müydü? Bir gün bilim insanları buna da cevap bulacak diye umuyoruz.

Mamutlar ne zaman yaşadılar, ne zaman yok oldular?

Buzul çağın sonunda Kuzey Amerika, Avrupa, Asya hatta Afrika’da yaşadığı bilinen mamutlar, MÖ 1700’lü yıllara kadar yaşamışlar. En son türleri 4000 yıl önce Rusya’nın kuzey doğusunda yer alan Wrangel Adası’nda görülmüş.

Dinozorlar gibi mamutların da soylarının tükenmesiyle ilgili birçok farklı görüş varmış. Bu görüşlerden en çok bilineni mamutların insanların en çok avladığı hayvan olmasıymış. İnsanlar tarafından hızla avlandıkça soyları tükenmiş ve yeryüzünden silinmişler. Bilim insanları bunun kanıtı olarak da mağara duvarlarına eski çağda yaşamış atalarımızın çizdiği şekilleri gösteriyorlarmış.

İnsanlar mamutları eti, kemikleri ve dişleri için avlamış. 400 bin yıl boyunca var olan mamutlar ortalama 60 yıl yaşayabiliyormuş. Üstelik sadece otlarla beslenirlermiş.

Mamutların neslinin tükenmesinin bir diğer nedeni de iklimsel değişiklikler olabilirmiş. Zorlaşan iklim şartlarına uyum sağlayamamış, yeterince beslenememiş, çoğalamamış mamutların böylece nesillerinin tükenmiş olduğuna inanılıyor.

Bir diğer görüş de şöyle: İklimsel değişiklikler sonucu havalar ve sular ısınmış. Günde en az 70 litre su tüketen mamutlar da susuz kalmış. Bu da nesillerinin tükenme nedenlerinden biri olabilirmiş.

Asya kıtasında bazı buzul bölgelerde buzların erimesiyle mamut fosilleri ortaya çıkmış.

Önemli bir gelişme!

Soyları tükenmiş mamutlarla ilgili her geçen gün birçok inceleme ve araştırma yapılıyormuş. Bunlardan biri de Harvard Üniversitesi tarafından yapılmış. Üniversitedeki bilim insanları bir klonlama projesiyle mamutları tekrar üretebileceklerini açıklamış. Bekleyelim bakalım, neler olacak?