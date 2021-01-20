Örümcekler nasıl ağ örer?

Örümceklerin karın bölgesinde ipek bezi denilen bir bölüm varmış. Burada ipeksi bir sıvı yer alır ve örümcek ağ yapmak istediğinde bu sıvıyı karnının altındaki küçük deliklerden çıkarıp bacaklarıyla ağ örerlermiş.

Farklı örümcek ağı çeşitleri varmış:

Dairesel sarmallı ağ: Önce dıştan örülen ve git gide içe doğru örülen ağ türüymüş. En bilinen örümcek ağı buymuş.

Karmaşık ağ: Belli bir düzeni olmayan ağ türüymüş.

Yün ağı: Bu türün şekli değil de içeriği farklıymış. Bu ağları oluşturan ipek, daha farklı olurmuş.

Tabakalı ağ: Bu ağ hamak şeklinde tabakalı bir ağ türüymüş. Örümcek bir alt ya da üst tabakada pusuya yatıp avını yakalarmış.

Huni ağı: Adından da anlaşıldığı gibi huni şeklinde olan ağ türüymüş.