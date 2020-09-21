21.09.2020 - 17:05 |
Pancar ve faydaları
Pancar, koyu kırmızı rengi ve leziz tadıyla sofraların en vazgeçilmez sebzelerinden biri ama duyduğumuza göre bazı arkadaşların onu hiç sevmiyormuş. Oysa ki bir deneseler çok seveceklerine eminiz.
Kasım ayının en leziz sebzelerinden biri olan pancar; A, B, C, P vitaminlerine sahipmiş ve mineraller açısından çok zenginmiş. Ayrıca içinde ona kırmızı rengi veren betalain tam bir antioksidan deposuymuş. Gel, şimdi beraberce pancarın faydaları nelermiş öğrenelim.
1. Lif açısından oldukça zengin olan pancar öncelikle bağırsakları hareketlendirir ve kabızlığı önlermiş.
2. Kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olurmuş.
3. Kan basıncını düşürdüğü için çeşitli kalp hastalıklarına karşı riski azaltırmış.
4. Karaciğerden zararlı artıkların atılmasına destek olurmuş.
5. Mide ekşimesini önlermiş.
6. Kansere karşı koruyucu olduğu da söylenenler arasındaymış.