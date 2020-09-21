Pancar ve faydaları

Kasım ayının en leziz sebzelerinden biri olan pancar; A, B, C, P vitaminlerine sahipmiş ve mineraller açısından çok zenginmiş. Ayrıca içinde ona kırmızı rengi veren betalain tam bir antioksidan deposuymuş. Gel, şimdi beraberce pancarın faydaları nelermiş öğrenelim.

1. Lif açısından oldukça zengin olan pancar öncelikle bağırsakları hareketlendirir ve kabızlığı önlermiş.

2. Kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olurmuş.

3. Kan basıncını düşürdüğü için çeşitli kalp hastalıklarına karşı riski azaltırmış.

4. Karaciğerden zararlı artıkların atılmasına destek olurmuş.

5. Mide ekşimesini önlermiş.

6. Kansere karşı koruyucu olduğu da söylenenler arasındaymış.