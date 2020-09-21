BİST1.100-1.06EURO8.960.08USD7.620.97ALTIN469.71-0.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Çocuk

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDoğa Haberleri Pancar ve faydaları
    ABONE OL
    21.09.2020 - 17:05 |

    Pancar ve faydaları

    Pancar, koyu kırmızı rengi ve leziz tadıyla sofraların en vazgeçilmez sebzelerinden biri ama duyduğumuza göre bazı arkadaşların onu hiç sevmiyormuş. Oysa ki bir deneseler çok seveceklerine eminiz.

    Pancar ve faydaları

    Kasım ayının en leziz sebzelerinden biri olan pancar; A, B, C, P vitaminlerine sahipmiş ve mineraller açısından çok zenginmiş. Ayrıca içinde ona kırmızı rengi veren betalain tam bir antioksidan deposuymuş. Gel, şimdi beraberce pancarın faydaları nelermiş öğrenelim.

     1. Lif açısından oldukça zengin olan pancar öncelikle bağırsakları hareketlendirir ve kabızlığı önlermiş.

     2. Kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olurmuş.

     3. Kan basıncını düşürdüğü için çeşitli kalp hastalıklarına karşı riski azaltırmış.

     4. Karaciğerden zararlı artıkların atılmasına destek olurmuş.

     5. Mide ekşimesini önlermiş.

     6. Kansere karşı koruyucu olduğu da söylenenler arasındaymış.

    GÜNCEL HABERLER