Suyun üzerinde yürüyebilen biri var: Sudakoşan böceği

Sudakoşan böceği suyun üzerinde yürüyebilen ender canlılardan biriymiş. Gel, onu yakından tanıyalım.

Sudakoşan böceği suyun üzerinde duruyor, yürüyor yani kısacası istediğini yapıyormuş. Bunun nedeni basitçe söylemek gerekirse dengeymiş. Bacak yapısı hidrofobik denilen bir şekildeymiş ve bu, vücudunun ağırlığını ve dengesini istediği gibi kullanabilmesini sağlarmış.

Bacaklarındaki kıllar su tutmazmış ve dengede kalması için bu, önemli bir özellikmiş.

Bacaklarında yer alan bu kıllar aynı zamanda sudaki titreşimleri algılamalarını sağlar ve etrafında dolaşan veya suya düşen böcekleri hissetmelerine yararmış. Bu böcekler ve böcek larvaları onun yemeğiymiş.

Tehlike anında suyun içine dalabilir ve yüzerek kaçabilirlermiş.

Sudakoşan böceği ile ilgili bir söylenti varmış. Suyun üzerinde bu kadar rahat yürümesine ve suya dalabilmesine rağmen, üzerinde bir yağmur damlası düşerse boğulabilirmiş.