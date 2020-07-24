Tarantula denilince aklÄ±na neler geliyor? KÄ±sa bilgiler

Tarantula Ã¶rÃ¼mcek ailesinin bir ferdi ama evinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±n o masum Ã¶rÃ¼mcekler gibi akÄ±llÄ± deÄŸil, oldukÃ§a yaramaz. Gel, beraber nerede yaÅŸar, Ã¶zellikleri ne gibi sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ±nÄ± bulalÄ±m.

YaklaÅŸÄ±k 1000 farklÄ± tÃ¼rÃ¼ olan tarantula adlÄ± arkadaÅŸ, bir Ã§ekirdek boyutunda da olabilir, bir yemek tabaÄŸÄ± kadar da olabilirmiÅŸ.

Her tarafÄ± tÃ¼ylerle kaplÄ± olan tarantula, evcil olarak beslenen tÃ¼rleri de varmÄ±ÅŸ. TÃ¼yleri aynÄ± zamanda onun kalkanÄ±ymÄ±ÅŸ. DÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ± kaÅŸÄ±ndÄ±ran bu tÃ¼yler sayesinde tehlikelerden kaÃ§abilirmiÅŸ.

GÃ¶lgeyi ve karanlÄ±k yerleri seven tarantulalar, taÅŸlarÄ±n arasÄ±nda ve altÄ±nda ya da aÄŸaÃ§ kovuklarÄ±nda yaÅŸarmÄ±ÅŸ.

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Sekiz gÃ¶zÃ¼, 8 bacaÄŸÄ± ve 2 diÅŸi olan tarantulalar, Ã§ok iyi gÃ¶remezmiÅŸ.

En sevdikleri yemekler; bÃ¶cek, minik kertenkeleler ve kuÅŸlarmÄ±ÅŸ. Yediklerini Ã§iÄŸnemeyi sevmezlermiÅŸ. Bu yÃ¼zden yiyeceÄŸini yuttuktan sonra bir sÄ±vÄ± salgÄ±lar ve onu sÄ±vÄ± hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼rmÃ¼ÅŸ.

AÄŸÄ±zlarÄ± pipet gibiymiÅŸ ve sÄ±vÄ± olan ÅŸeyleri emerlermiÅŸ.

Tarantulalar zehirli hayvanlarmÄ±ÅŸ ama Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ± bir arÄ±nÄ±nki kadar tehlikeliymiÅŸ. Yani biraz ÅŸiÅŸme ve birkaÃ§ saatlik bir aÄŸrÄ± oluÅŸtururmuÅŸ.

Erkek tarantulalar diÅŸilerden daha kÃ¼Ã§Ã¼k olurmuÅŸ. Erkekler ortalama 5-10 yÄ±l arasÄ±, diÅŸiler ise 20 yÄ±ldan fazla yaÅŸarmÄ±ÅŸ.

Tarantula, yumurtalarÄ±nÄ± korumak iÃ§in bir Ã§eÅŸit ipek Ã¼retir, yumurtanÄ±n etrafÄ±na dolarmÄ±ÅŸ. Bu ipeÄŸi ayaklarÄ±yla Ã¼retirmiÅŸ.

OmurgasÄ± olmayan ve oldukÃ§a hassas bir yapÄ±ya sahip olan tarantulalar, alÃ§ak bir noktadan dÃ¼ÅŸseler bile Ã¶lebilirlemiÅŸ.