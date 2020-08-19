Uğur böceğini yakından tanıyalım?

Uğur böceği, böcekler aleminin en sevimli hayvanlarından biri… Hem görüntüsü hem de zararsız olması onu sevimli yapan özelliklerinin başında geliyor.

Bunlar zaten bildiğin bilgilerdi. Şimdi sıra bilmediklerinde…

Uğur böcekleri zararsız bir hayvandır evet ama yararları da varmış. Mesela bitkilerin üzerinde yer alan zararlı bitleri yerlermiş. Bir uğur böceği hayatı boyunca ortalama beş bin adet böcek yermiş. Bu böcekler bitkilere zararlı olanlarmış.

Kırmızı üzeri siyah benekleriyle tanıdığımız uğur böcekleri turuncu, pembe ve sarı renkte de olurmuş.

Tehlike algıladığında ya da rahatsız edildiğinde kötü bir koku salgılar, düşmanlarını uzaklaştırırmış. Ayrıca parlak rengi düşmanlarının onun zehirli olduğunu sanmalarını sağlarmış.

Kış uykusuna yatmayı seven türleri de varmış. Bazı uğur böcekleri kışın yaprakların altında uykuya dalar bolca dinlenirmiş.

Uğur böcekleri insan olsaydı kesin oyuncu olurlardı bizce. Neden mi? Kendinden güçlü bir hayvan onu rahatsız ettiğinde bacaklarını vücuduna çekerek, ölü taklidi yaparmış.

Yumurtlayarak çoğalan uğur böcekleri senede en az bir kere yavrularmış. Yavrular doğduklarında yapraklara tutunarak büyürlermiş.