Zebranın derisi üzerindeki desenler ne işe yarıyor?

Meğerse bu desenler birçok işe yarıyormuş.

1. SAKLAMBAÇ OYNARKEN İŞE YARIYORMUŞ

Şaka bir yana zebralar yaşadıkları vahşi ortamda birçok hayvanın saldırısında maruz kalabiliyormuş. Bu desenler onların kamufle olması için çok işe yararmış.

2. ŞAŞIRTMACA YAPIYORMUŞ

Şimdi bir düşün! Bir leoparsın ve açsın. Akşama bir zebra yakalama planın var ama o da ne? Zebraya yaklaştıkça başın dönmeye başladı değil mi? Zebra dostumuzun üzerindeki çizgiler onu kovalayan avcılar üzerinde bir illüzyon etkisi yaratıp yakalanmasını zorlaştırıyormuş.

3. AT SİNEKLERİ GÜLE GÜLE

Oldukça rahatız edici olan at sinekleri bu desenleri görünce kafaları çok karışıyor ve zebralarla fazla uğraşmıyormuş.

4. NÜFUS CÜZDANI

Nasıl ki her bir insanın parmak izi farklıysa zebraların da her birinin çizgileri birbirinden farklıymış. Bu onları ayırt etmek için işe yarıyormuş.

5. SERİNLEME

Derileri üzerinde farklı iki renk olması onları serin tutmaya yarıyormuş.