1. Sınıf Etkinlikleri: Okula Yeni Başlayan Çocuklar İçin Etkinlik Önerileri

1 sınıf etkinlikleri, öğrencilerinizin farkına bile varmadan akademik öğrenime katılmaları için eğlenceli yollar sunmaktadır. Bu yollar öğrencilerin birbirleri ile etkileşimlerini arttırırken aynı zamanda kendilerini geliştirmelerini de sağlar.



Yeni Başlayanlar için 1 Sınıf Etkinlikleri

Sessiz Kelimeler

Bu basit ama klasik oyun, öğrencinizi sıradan kaldırmaya ve derse katılmaya teşvik etmenin harika bir yoludur. Listeden bir kelime canlandırması için herhangi bir öğrenci seçilir. Öğrenci sınıfa bu kelimeyi konuşmadan sadece hareketlerle anlatmalıdır. Sınıfın geri kalanı, öğrencinin neyi tasvir etmeye çalıştığını tahmin etmelidir.

Harften Kelimelere

Bu eğlenceli oyun, öğrencilerinizi sözlük öğrenmeye ve eşitli konu bilgilerinden yararlanmaya teşvik edecektir. Öğrencilerinizi iki gruba ayırın ve kağıtlara isim, hayvan, eşya gibi kategoriler yazarak bir kutuya ayırın. Rastgele bir harf belirleyin. Sıradaki grup kutu içerisinden bir kategori seçerek, sizin söylediğiniz harfle başlayan kelimeler bulmalıdır. Zaman sınırı koymak oyunu daha eğlenceli bir hale getirir.

Tombala

Öğrencileri öğrenmelerinde motive etmekte asla başarısız olmayan hızlı ve basit bir oyundur. Öğrencilerden yazı tahtalarına veya kağıt parçalarına 6 x 6'lık bir tablo çizmelerini isteyin ve ardından verilen listeden 6 kelime veya resim seçerek tabloya çizin. Daha sonra açıklamak için listeden rastgele bir kelime seçmelisiniz ve öğrenciler kendi tablolarında üzerini çizmek için bu kelimeyi tahmin etmelidir. Bir öğrenci tablosunu başarıyla tamamladığında "bingo" diye bağırana dek kelimeler söylemeye devam edin.



Tombalanın diğer bir versiyonu da sayılarla yapılandır. Klasik bir tombala oyunu edinin. Kartları sınıftaki öğrencilere dağıtın. Seçtiğiniz sayıyı direkt söylemek yerine toplama ya da çıkartma işleminden faydalanabilirsiniz. Örneğin, seçtiğiniz sayı 9 ise direkt sayıyı söylemek yerine 3 + 6 gibi toplama terimi kullanın. Öğrenci toplama işlemini yaptığında sayıyı bulacaktır.

Çiz Bakalım

Eski bir klasik ama aynı zamanda öğrencilerin kavrayışlarını ve yeteneklerini ortaya çıkacak bir oyundur. Bir öğrenciyi tahtaya kaldırın ve ona sınıftan gizli bir şekilde bir kelime söyleyin. Bu bir hayvan ya da eşya olabilir. Öğrenci konuşmadan, tahtaya bu kelimenin resmini çizerek sınıfa anlatmalıdır. Tahmin eden kazanır.