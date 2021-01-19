1. Sınıf Etkinlikleri: Okula Yeni Başlayan Çocuklar İçin Etkinlik Önerileri
Akademik çalışmalar doğal olarak ezberci öğretim stilleri ve ders kitabı çalışmasıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte, etkileşimli etkinliklerle öğretme yolunu seçerek, öğrenciler için heyecan verici hale getirmek önemlidir. Ders planınıza eğlenceli sınıf oyunlarını dahil etmek, öğrencilerinizi motive etmenin basit bir yolunu sunar ve onları yaratıcılık ve hayal güçlerinden yararlanmaya teşvik eder. İlkokul birinci sınıfta yapılabilecek eğitici etkinlikleri bir araya getirdik.
1 sınıf etkinlikleri, öğrencilerinizin farkına bile varmadan akademik öğrenime katılmaları için eğlenceli yollar sunmaktadır. Bu yollar öğrencilerin birbirleri ile etkileşimlerini arttırırken aynı zamanda kendilerini geliştirmelerini de sağlar.
Yeni Başlayanlar için 1 Sınıf Etkinlikleri
Sessiz Kelimeler
Bu basit ama klasik oyun, öğrencinizi sıradan kaldırmaya ve derse katılmaya teşvik etmenin harika bir yoludur. Listeden bir kelime canlandırması için herhangi bir öğrenci seçilir. Öğrenci sınıfa bu kelimeyi konuşmadan sadece hareketlerle anlatmalıdır. Sınıfın geri kalanı, öğrencinin neyi tasvir etmeye çalıştığını tahmin etmelidir.
Harften Kelimelere
Bu eğlenceli oyun, öğrencilerinizi sözlük öğrenmeye ve eşitli konu bilgilerinden yararlanmaya teşvik edecektir. Öğrencilerinizi iki gruba ayırın ve kağıtlara isim, hayvan, eşya gibi kategoriler yazarak bir kutuya ayırın. Rastgele bir harf belirleyin. Sıradaki grup kutu içerisinden bir kategori seçerek, sizin söylediğiniz harfle başlayan kelimeler bulmalıdır. Zaman sınırı koymak oyunu daha eğlenceli bir hale getirir.
Tombala
Öğrencileri öğrenmelerinde motive etmekte asla başarısız olmayan hızlı ve basit bir oyundur. Öğrencilerden yazı tahtalarına veya kağıt parçalarına 6 x 6'lık bir tablo çizmelerini isteyin ve ardından verilen listeden 6 kelime veya resim seçerek tabloya çizin. Daha sonra açıklamak için listeden rastgele bir kelime seçmelisiniz ve öğrenciler kendi tablolarında üzerini çizmek için bu kelimeyi tahmin etmelidir. Bir öğrenci tablosunu başarıyla tamamladığında "bingo" diye bağırana dek kelimeler söylemeye devam edin.
Tombalanın diğer bir versiyonu da sayılarla yapılandır. Klasik bir tombala oyunu edinin. Kartları sınıftaki öğrencilere dağıtın. Seçtiğiniz sayıyı direkt söylemek yerine toplama ya da çıkartma işleminden faydalanabilirsiniz. Örneğin, seçtiğiniz sayı 9 ise direkt sayıyı söylemek yerine 3 + 6 gibi toplama terimi kullanın. Öğrenci toplama işlemini yaptığında sayıyı bulacaktır.
Çiz Bakalım
Eski bir klasik ama aynı zamanda öğrencilerin kavrayışlarını ve yeteneklerini ortaya çıkacak bir oyundur. Bir öğrenciyi tahtaya kaldırın ve ona sınıftan gizli bir şekilde bir kelime söyleyin. Bu bir hayvan ya da eşya olabilir. Öğrenci konuşmadan, tahtaya bu kelimenin resmini çizerek sınıfa anlatmalıdır. Tahmin eden kazanır.