2 yaş sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Çocuğun 2 yaş sendromunda ebeveyn nasıl davranmalı?

Çoğu zaman da bu konuyla ilgili uzman görüşü gerekiyor. 2 yaş sendromuyla ilgili Anaokulu Psikoloğu Rehber Öğretmen Canan Teoman sorularımızı yanıtladı.

Basitçe açıklamak gerekirse 2 yaş sendromu nedir?

2 yaş sendromu (terrible two) yaklaşık 1,5 yaşında başlayarak 3,5 yaşına hatta 4 yaşına kadar devam edebilen, bebeklik döneminin bitişi ve çocukluk döneminin başlangıcı olarak görülen psikolojik bir gelişim sürecidir.

Belirtileri nelerdir?

-Huysuzluk, hırçınlık

-Her şeye “hayır” deme

-Aniden başlayan ağlama ve öfke nöbetleri

-Kendine zarar verici davranışlarda bulunma (başını duvara, yere vurma vb)

-Aşırı inatlaşma

-Bağırma

-Elindeki oyuncak, eşya vb. nesneleri fırlatma

-Yemek yemeğe direnç gösterme

-Israrcı davranışlarda bulunma

-Her şeyi tek başına yapma isteği

Sendrom oluşmadan engelleme yolu var mıdır?

Her ne kadar adına sendrom denilse de bu, çocuğunuzun gelişimi için beklenen bir dönemdir. Tıpkı ergenlik gibi, 2 yaşına kadar her şeyi anne ile yapmaya alışan çocuk yürümeye başlama ile beraber bireyselliği tadar ve ondan ayrı bir kişilik olduğunu keşfeder.

2 yaş sendromunda ebeveyn nasıl davranmalıdır?

2 yaş sendromu, çocuğunuzun davranışlarında değişimlerin olduğu bir çatışma süreci olacaktır. Bu demek oluyor ki siz de davranışlarınızda bazı değişikler yapmalısınız. Bu dönem hem çocuk hem anne babalar için sancılı ve zor bir süreç ama bunun yanı sıra çocuk ebeveyn ilişkisinin şekillenmesi için de önemli bir rolde.

Enerjisini boşaltın

Kendine zarar vermeyeceği, belirlenmiş bir çerçeve içerisinde özgürleşmesine ve enerjisini atmasına izin verin. Enerjisini atamayan ve kısıtlanan bir çocuk huysuzluk diye tabir ettiğimiz davranışlarına devam edecektir.

İnatlaşmayın

Öncelikle çocuğunuzla inatlaşmamalı ve engellememelisiniz.

Tutarlı olun

Her şeye hayır demek, ebeveynlerden birinin evet dediğine diğerinin hayır demesi ya da bir sefer evet denilen bir şeye bir sonrakinde hayır denmesi en sık yapılan hatalar. Anne-babanın “hayır” dediği bir şeye bakıcı ya da büyük ebeveynler “evet” diyorlarsa, çocuk daha da hırçınlaşabilir. O yüzden çocuğun çevresinde olan herkesin aynı disiplin yöntemini benimsemesi ve aynı tutarlılık içinde olması gerekir.

2 yaş sendromu bu yaş grubu bütün çocuklarda olan bir şey midir?

Her çocuk kendine özeldir ve farklı davranış ve tutumlar gösterebilir. 2 yaş sendromu tüm sağlıklı gelişim gösteren çocuklarda olması beklenen, psikolojik gelişimin bir parçasıdır.

Hangi aşamada uzman yardımı alınmalıdır?

Çocukların negatif ve agresif tutumları genellikle 3 ile 3.5 yaş arasında son bulur ancak bu durumun 4 yaşın sonuna kadar sürdüğü durumlar da görülebilir.

Bu yazıdaki teknikleri tutarlı bir şekilde uygulamışsanız ve hala uygulamanıza rağmen bir çözüm alamadığınızı düşünüyorsanız, öfke, saldırganlık, kendine zarar verme, suskunluk, içine kapanma gibi davranışları artarak gözlemliyorsanız ya da bu süreçle başa çıkma konusunda kendinizi yetersiz hissediyorsanız bir uzman yardımı almanızda fayda var.

Sabır gerektiren bir süreç olduğu için ebeveyn kendini nasıl rahatlatabilir?

Çocuk büyütmek her döneminde farklı zorlukları da beraberinde getirir. Bazı zamanlar zorlukların üstesinden gelmek hayatın diğer dinamikleri de devreye girdiğinde yeterli gelmeyebilir. Yeterli anne ve babalık öncelikle kişinin kendi iyilik halini gerektirir. Siz iyi hissederseniz çocuğunuzda da bunun pozitif etkisini gözlemleyeceksinizdir. Kendinize zaman ayırmaya, iyi gelecek hobiler, aktiviteler edinmeye özen gösterin, çocuğun sorumluluğunu paylaşmayı unutmayın.

Son olarak yapacağınız en iyi şey, bu dönemin tamamen geçici olduğunu kendinize hatırlatmak olacaktır. Zamanı geldiğinde çocuğunuzun bu zorlu süreci bitecek ve sakin bir çocuk haline gelecektir.

Bu süreçte okunabilecek kitap ve etkinlik önerileri verebilir misiniz?

“Hayır Diyen Şövalye” önerebileceğim bir kaynak olabilir.