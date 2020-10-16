4 yaş çocuklara uzaktan eğitim oyunları

Gelin şimdi evde keyifli zaman geçirmeye yardımcı olacak ve bununla birlikte anne-babaların da rahat bir nefes almasını sağlayacak uzaktan eğitim oyunları önerilerine birlikte göz atalım.

4 Yaş Çocuklar İçin 8 Faydalı Oyun

Uzaktan eğitim sürecinde çocukların ilgisini çekecek birçok oyundan bahsetmek mümkün ancak ilgilerini ve dikkatlerini diri tutacak oyun bulmak epey zorlayıcı olabiliyor. Evlerimizde ve kapalı alanlarda oynanan, basitçe kurulabilen ve çok eğlendiren oyunları bulmak için biz de uzun uzun araştırdık. Ama siz endişelenmeyin, bu oyunların minik bir derlemesini aşağıda bulabilirsiniz:

1. Ev Kurma Oyunu

Çocukların en çok hoşlanacağı oyunlardan biridir. Evde bulunan yastıklar, çarşaflar, yatak örtüleri ve benzer eşyaları karşılıklı 2 koltuğun üstüne çadır şeklinde serin. Böylelikle üstü kapalı bir çadır yapmış olacaksınız. Sonrasını çocuğunuzun hayal gücüne bırakın ve neler yapabileceğini kendi gözlerinizle görün. Muhtemelen kendi çadırını ya da ilk evini yapacaktır. Bu oyunla birlikte çocukların hayal kurma ve görsel-uzamsal zeka becerilerinin gelişimi desteklenebilir.

2. MentalUP Eğitici Zeka Oyunu

Dünya genelinde 5,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenle kullanılan MentalUP, çocukların zihinsel becerilerini geliştiren ve tamamen yerli bir zeka egzersizleri uygulaması. Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu uygulama TÜBİTAK onaylı ve pedagojik ürün sertifikasına sahip. Oyun içerisinde görsel, sözel, sayısal, mantık gibi birçok zihinsel gelişim kategorisi mevcut. Günlük sadece 20 dakikalık egzersizler sunan uygulama, bu özelliği ile de ekran bağımlılığına engel olmayı amaçlıyor.

3. Bilgini Test Et Oyunu

Zihinsel becerilerin temellerinin sağlamlaştırıldığı bu yaşlardaki çocuklar için pekiştirme kavramı çok önemlidir. Dolayısıyla, çocuğunuza soracağınız şu tür sorular, bildiği şeyleri pekiştirme ve yeni öğreneceği bilgilerle bağlantı kurma aşamasında çok işine yarayacaktır:

-Kedinin sesi nasıldır?

-Köpekler nasıl su içer?

-Gökyüzünün rengi nedir?

4. Puzzle (Yapboz) Etkinlikleri

Elbette kocaman puzzle ile çocuğunuzu baş başa bırakmayın J Onları siz, sonra çözersiniz. Şimdilik çocuğunuz için az sayıda parçadan oluşan ve minik bir puzzle seçmeniz gerekiyor. Çözemediği yerlerde yardım edebilirsiniz ama zorluklar karşısında çabucak yılmaması için çoğunu çocuğunuzun yapması gerektiğini de unutmayın. Puzzle çözmek; çocukların görsel-uzamsal zeka, mantık kurma ve karar verme becerilerini geliştirir.

5. Gözlerim Ellerimde Oyunu

Çocuğunuzun gözlerini bağlayın ve masaya birçok nesne yerleştirin. Gözündeki bağı açmadan, sadece elleri ile dokunarak hangi nesne olduğunu anlamaya çalışsın. Doğru bildiği her nesne için ona puan verebilir ve belirli bir puana ulaştığında ödüllendirebilirsiniz. Bu oyunun geliştirdiği alanlar; duyusal beceriler ve uzamsal zeka becerileridir.

6. Top Üfleme Oyunu

Halınızın üzerinde renk renk iplerden yollar yapın. Yollara virajlar, engeller ve U dönüşü gibi zorluklar da eklemeyi unutmayın. Tabii bu engelleri çocuğunuzun yapabilme becerisini de gözeterek hazırlamaya özen gösterin. Örnek olarak ilk etapta kolaydan zora gidecek şekilde kareler, dikdörtgenler ya da üçgenler yerine düz yollar hazırlayabilirsiniz. Yolları oluşturduktan sonra çocuğunuza bir pipet ve çok hafif bir top verin. Topları üfleyerek başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine götürmeye çalışsın. Bu oyun, çocukların zeka becerilerinin gelişimine bütünsel anlamda destek olma potansiyeli taşır.

7. Oyun Hamuru Macerası

Çocukların belki de en sevdikleri ve yaratıcılıklarını en iyi şekilde ortaya koyabildikleri aktivitelerden biridir oyun hamuru ile oynamak. Üstelik bu hamurlarla herhangi bir oyun kurmanıza da gerek yok. Hamurları çocuğunuza verin ve sonra karşısına geçerek izlemeye başlayın. Ortaya çıkardığı eserleri görünce siz de çok şaşıracaksınız.

Eğer yine de oyun kurmak isterseniz önce kendiniz bir şekil yapın. Sonra o şekle bakarak çocuğunuzun da benzer bir şekil yapmasını isteyin. Böylece ince ve kaba motor becerilerinin gelişimine de destek olmuş olursunuz.

8. Doğayı Eve Taşıma Oyunu

Evde uzun zaman geçiren ya da geçirmek zorunda kalan bir aileyseniz çocuğunuzu doğanın kucağına bırakmak sizin için epey zor olmalı. Bu durumda ne yapacağız? Doğayı, çocuğumuzun kucağına bırakacağız. Peki, ama nasıl?

Dışarı çıktığınızda çeşitli ağaç yaprakları, dallar, taşlar, eğer sizin için de uygunsa biraz toprak, kuş tüyleri gibi materyalleri toplayın. Topladığınız malzemeleri iyice dezenfekte ettikten sonra çocuğunuzun önüne serin ve kendi hikayesini oluşturmasını izleyin. Dilerseniz ona yardımcı olarak bir karton üzerine bu malzemeleri yapıştırmak suretiyle çocuğunuzun ilk tablosunu oluşturmasına yardımcı olabilirsiniz.