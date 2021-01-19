4 Yaş Etkinlikleri: 4 Yaşındaki Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Eğitici Etkinlik Önerileri

4 yaş etkinlik rehberimizde çocuklarınızın ilgisini çekebilecek, öğrenme yetisini geliştirecek, merakını dindirecek pek çok seçenek yer almaktadır.



4 Yaş Etkinlik Rehberi



İlk olarak 4 yaşında bir çocuğun neler yapabileceğine odaklanmak gerekmektedir. 4 yaşında bir çocuğun gelişimini ve kelime dağarcığını arttırmak için evde onunla bazı oyunlar oynayabilirsiniz. Bunlara örnek olarak;

Beş ila altı kelimelik cümleler söyleyin ve tekrar etmesini isteyin,

Olabildiğince çok hikaye anlatın,

Basit soruları yanıtlayın,

Renkleri, şekilleri ve sayıları anlatın,

Belirli nesneleri gözlemleyin ve tanımlayın,

Aynı, farklı ve boyutu anlayın,

Merdivenlerden yukarı koşun ve yürüyün,

Yardım almadan giyinmesini ve soyunmasını öğretin,

Parmakları aktifleştirin, mesela şişe kapaklarını açtırın,

Rol yapın ve daha yaratıcı olmayı öğretin,

Yaşa göre bulmacaları tamamlayın, birlikte puzzle yapın,

Zıplayın, tek ayak üzerinde durun, denge sağlayın,

Günün zamanlarını anlayın (sabah, akşam, gece),

Bloklardan ya da Legolardan farklı eşyalar yapın,

Benim, senin, onun gibi kavramları öğretmeye başlayın,

Mutlu, üzgün, kızgın gibi çeşitli duyguları gösterin,

Adını, yaşını hatta telefon numaralarınızı ve adresi öğretmeye başlayın. 4 yaşındaki çocuklar tüm bunları basit bir şekilde öğrenebilirler.

Sanat ve Zanaat Faaliyetleri



4 yaşındaki çocukları bu yaştan itibaren sanata ve zanaata alıştırabilirsiniz. Böylece hem parmakları gelişir hem de becerikli olurlar.



Köpük Mozaikler



Çocuğunuza bazı temel soyut sanatı öğretebilirsiniz. Bunun için renkli köpükler, karton, yapıştırıcı, fırça ve makasa ihtiyacınız var. Köpükleri farklı şekillerde keserek dik konumdaki kartonun üzerine yapıştırmasına yardımcı olun. Hem motor becerisini geliştirin hem de yaratıcılık kazanmasını sağlayın.



Kutu Boyama



Bakkal ya da marketlerden geniş bir kutu alın. Kutunun her bir yanını siyaha boyayın ve çocuğunuza tebeşir ya da açık renk pastel boyalar verin. Duvarları boyamak yerine kendisi için bir boyama kutusuna sahip olacaktır. Ayrıca yaratıcılıklarını geliştirmesi için güzel bir yöntemdir.



Kağıt Dokuma



Farklı renklerde kağıtları alın ve 3 parçada eşit bir şekilde katlayın. Hatta çocuğunuza da nasıl katlaması gerektiğini öğretin. Bir makas yardımıyla farklı yerden keserek şekiller ortaya çıkarın. Tabi bunu yaparken tamamen kesmeyin. Kağıdı açtığınızda, hala sağlam olmalıdır ve farklı şekiller meydana gelmelidir. Bu etkinlik çocuklara el - göz koordinasyonu sağlar, motor becerilerini geliştirir ve dokuma teknikleri öğretir.