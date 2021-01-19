5 Yaş Etkinlikleri: 5 Yaşındaki Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Eğitici Etkinlik Önerileri

5 yaş etkinlikleri, fiziksel hareketleri de içermektedir. Fiziksel olarak yapılan hareketler hem çocuğun sağlığı hem de beyin gelişimi açısından önemlidir.



5 Yaş Etkinliklerinin Amacı



Günümüzün dijital dünyasında büyüyen çocuklar bazen endişe verici olabilir. Çocuklar için benzersiz aktiviteler bulmak kesinlikle zordur. Fakat onun hem zihinsel hem de fiziksel açıdan gelişim gösterebilmesi için pek çok farklı etkinlik yapabilirsiniz. Bu etkinlikler çocuğunuzun konuşma, dinleme ve aritmetik gibi temel becerileri geliştirmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca kreşe ya da anaokuluna gidiyorsa, okulda öğrendiklerini desteklemesine yardımcı olabilir.



5 Yaş için Etkinlik Rehberi

● Kafiyeli Oyunlar



Çocuğunuz beş yaşına geldiğinde artık düzenli bir şekilde konuşmaya başlamış demektir. Fakat sadece derdini anlatması ya da sohbet etmesi yerine ona kelimeleri ve kafiyelerini öğretebilirsiniz. Hatta kafiyeli şakalar yaparak onu eğlendirebilirsiniz. Bir süre sonra sizden duyduğu şakaları başkalarına yaparak hem eğlenecek hem de kelimelerin kafiyelerini anlamaya başlayacaktır.

● Sesli Oyunlar



Harfler ve seslerle snap veya tombala oynayabilirsiniz. Ev yapımı bilgi kartları oluşturmak için kağıtlara veya kartlara harfler ve şekiller yapabilirsiniz. Ayrıca her biri bir harf içeren sekiz kutulu bir tombala kartı da oluşturabilirsiniz. Bu kartlara çeşitli kelimeler ya da şekiller çizdiğinizde size bunları anlatmasını isteyebilirsiniz. Böylece hem konuşmasını geliştirir hem de anlatma becerisini güçlendirebilirsiniz.

● Hafıza Oyunları



Bir tepsi üzerine birkaç nesne koyun ve onlara dikkatli şekilde bakmasını isteyin. Daha sonra ondan arkasını dönmesini ve tepside hangi nesnenin nerede olduğunu sorun. Başka bir açıdan hafıza kartı oyunu yapmak istiyorsanız, 10 adet kart belirleyin ve her 2 kartın üzerine aynı nesneyi çizin. Kartları karıştırıp kapatın ve ondan aynılarını bulmasını isteyin. Böylece hafızasını en iyi şekilde geliştirebilirsiniz.

● Dinleyin ve Açıklamasını İsteyin



Çocuğunuzu dinlemeniz en önemli etkinliklerden biridir. Kesinlikle söyleyeceklerini kestirip atmayın. Bu bir etkinlik sayılmasa da aslında sizinle iletişim kurması, size olayları anlatması da bir nevi ebeveyn ve çocuk etkinliğidir. Onu dinleyin ve ondan açıklama isteyin.

● Birlikte Oynayın



Çok fazla işiniz olabilir. Fakat hiçbir iş çocuğunuzdan daha önemli değildir. Bir oyunu oynarken onu asla yalnız bırakmayın ve sizde onunla birlikte bu oyunu oynayın. Oyun içerisinde bilmediği kelimeler söyleyebilir, sorduğunda ise açıklama yapabilirsiniz. Oyun oynarken zihin kanalları daha açık olacağı için çok daha çabuk öğrenecektir.