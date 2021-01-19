6 Yaş Etkinlikleri: 6 Yaşındaki Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Eğitici Etkinlik Önerileri

6 yaş gelişim adımlarında önemli bir dönemdir. Anne babaların bu dönemde daha hassas olması beklenir. Tablet veya telefon ile geçirilen zaman aktiviteye yönlendirilmelidir.



6 Yaş Etkinlikleri



6 yaş dönemi çocuğun çok hareketli olduğu bir dönemdir. Ayrıca zihni her şeyi çok hızlı bir şekilde kaydeder. Bu dönemde gelişimine katkı yapmak adına, sayısal ve sosyal yanlarını geliştirici aktivitelere yönelmek gerekir. Ayrıca aile ile birlikte yapılacak olan aktiviteler çocukların paylaşımı öğrenmesi adına önemlidir.



Kişilik gelişiminin yerleşmesi adına hassas bir dönemdir. Vicdan duygusu bu dönemde yerleşir. Ayrıca kendini değerli hissetmesi ve takdir görmesi önemlidir. Yapacağı aktiviteler ile yaratıcılık yanı ise gelişme gösterir. 6 yaş çocuklarının kas gelişimi açısından da faaliyetler önemlidir. Çocukların sorumluluk sahibi olması adına üstlendikleri görevleri de bitirmeleri sağlanır.



6 Yaşındaki Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Eğitici Etkinlik Önerileri



1- Resimli Anlatım



Bu çalışma evde yapıldığı takdirde ebeveynlerin gözetiminde olması tercih edilir. Bu çalışmada amaç 6 yaş etkinlikleri çocuklara, pek çok yetkinlik kazandırabilir. Bu yetkinlikler;

● Kas gruplarının özellikle el kasının çalışması

● Yaratıcılığını kullanma

● Kendini ve duygularını fark etme

● Duygu ve düşüncelerini kâğıda dökme

● Renk uyumu ve çizim yeteneğini geliştirme

Bu uygulama sırasında 6 yaş çocuğuna bazı malzemeler verilir. Bazı resimlere, makas ve boya kalemlerine ihtiyaç vardır. Büyük bir sayfaya resimleri keserek yapıştırması istenir. Burada resimleri yapıştırmadan önce ona bir konu belirlenir. Örneğin ‘’çocuklarda okulda neler yapar? ‘’gibi bir konuyu resimlerle anlatması talep edilir.



Böylece çocuğu yönlendirmiş olursunuz. Daha sonra resimler ve boyalarla onun yaptığı çalışmayı size anlatmasını istersiniz. Bu uygulama sırasında makas kullanacağı için ona eşlik etmek ve makasın kâğıt makası olmasına dikkat etmek gerekir.



2- Parmak Kuklası



Bu uygulamada da ebeveynlerin desteği ile yapılabilir. 6 yaş çocuğuna aktivite sırasında eşlik etmek mümkündür. Bu aktivitenin çocuğa kazandırdıkları ise şunlardır;

● Aile içi iletişim kurmak

● 6 yaş çocuğunun iletişim kurma yeteneğinin artması

● Olaylarla ilgili bağlantı kurabilme

● Hayal gücünü kullanabilme yeteneği

Bu aktivitede çocuğunuz sayfaları pastel boyalarla kalem boyalarla boyar. Çocukların genelde resim yapmayı sevdiği de göz önüne alınırsa, bu aktivite keyiflide olacaktır. Sonra boyanan bu kâğıtlardan şapka formunda şekiller çıkarılır. Bunla genelde külah benzeri şeyler olabilir. Bant ile yapıştırma işlemi yapılabilir.



Evdeki bazı materyallerle de saç, ağız, göz gibi organlar yapılır. Amaç ortaya bir kukla çıkarmaktır. Sonra çocuğunuz bu kuklayı parmağına takar. Sizde ona kukla ile ilgili bir kimlik söylersiniz. O da bu kimliği konuşturarak, sizinle sohbet edebilir.