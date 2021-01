Aile Katılımı Nedir? Aile Katılımı Etkinlikleri Nelerdir?

Aile katılımı hem anne ve babalar için hem de çocukların birlikte verimli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için fayda sağlayan etkinliklerdir. Aile katılımı etkinlikleri çocukların hatta tüm ailenin keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği tarz da etkinliklerdir. Çocuklarınız ile birlikte verimli bir şekilde vakit geçirebilmeniz için yapabileceğiniz çeşitli aile katılım etkinlikleri bulunmaktadır.



Aile Katılımı Nedir?



Aile katılımı anne ve babaların etkin bir şekilde katılımı ile gerçekleşen ve çocukların hem eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesine hem de okulda öğrendiği bilgilerin pekiştirilmesine imkan sağlayan bir etkinliktir. Aile katılımı aslında daha geniş bir kapsamı ifade etmektedir. Çocuğun gelişimini her açıdan destekleyen bir etkinliktir. Aynı zamanda bir birey olarak gelişimi için de son derece büyük bir öneme sahiptir. Her ailenin mutlaka aile katılım etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.



Aile katımı, çocukların ihtiyacı olabilecek her türlü konuda destek verilmesini ve ailenin çocuğa her türlü yardımcı olması demektir.



Aile Katılımı Etkinlikleri Nelerdir?



Aile katılımı etkinlikleri oldukça geniş kapsamlı olarak ifade edilebilir. Anne, baba ve çocuğun ortak katılımı ile yapılan tüm etkinlikler aile katılım etkinliği olarak isimlendirilir. Çocuklarınız ile dışarıda fazla vakit geçiremiyor olsanız bile ev içerisinde yapabileceğiniz faaliyetlerde bulunmaktadır.

Hep birlikte mutfağa girebilirsiniz. Aslında her gün düzenli olarak yaptığınız yemek rutinine bir farklılık getirebilir ve çocuğunuzun sevdiği bir yemeği birlikte yapmayı deneyebilirsiniz.

Tüketmesi ve hazırlaması oldukça keyifli olan kurabiye, kek ve benzeri yiyecekleri hazırlayıp misafir geliyor oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyun esnasında da keyifli bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz.

Evdeki eşyaları kullanarak bir kamp alanı oluşturabilirsiniz. Çadır yapımında birlikte çalışmanız oldukça eğlenceli olacaktır. Sonrasında ise birlikte kamp yapabilirsiniz.

Kağıtları değerlendirmek için origami yapmaya ve kağıtlara yeni formlar vermeye ne dersiniz? Üstelik her evde bulunan kağıt size keyifli bir şekilde vakit geçirmek için gayet yeterli bir malzeme olacaktır.

Hep birlikte kolaylıkla yapabileceğiniz bir diğer etkinlik ise bilmece ve bulmaca çözümü olarak söylenebilir. Hem eğitici hem de eğlenceli olması sebebiyle sizler için harika bir seçenek olacaktır.