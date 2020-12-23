Anensefali Nedir? Yenidoğan Bebeklerde Anensefali Hastalığı Neden Olur?

Gebelik sürecinde anne karnında bulan bebeğin beyninin gelişmemesi ve kafatasında meydana gelmiş olan hasarlar sebebi ile ortaya çıkan ciddi bir hastalık olan anensefali, tıpta doğumsal bir anomali olarak adlandırılmaktadır. Anensefali olan bebek ile sağlıklı bir bebek arasında gözle görülen farklılıklar bulunmaktadır.

Anensefali Nedir?

Anensefali, anne karnındaki bebeğin, beyin gelişiminin sağlanmaması ve ya kafatasının gelişmemesi sonucu oluşan bir anomalidir. Anensefali olan bebekler, doğumda kafalarının beyin kısmı açık ya da basık şeklinde doğabilirler. Bu durum ciddi bir anomalidir. Bebekler genellikle doğumda ya da doğumdan sonra bir kaç ay içerisinde ölebilirler.

Yenidoğan Bebeklerde Anensefali Hastalığı Neden Olur?

Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda anensefali anomalisinin sebebi tam olarak belirlenememiştir. Fakat bu hastalığın oluşmasını tetikleyen bazı unsurlar vardır. Sağlıksız beslenen ve düzenli kontrol yaptırmayan anne adaylarının taşıdıkları bebeklerde bu durumun oluşma riski daha fazladır. Yine anne adaylarının hamilelik sürecinde folik asit takviyesi almaması sonucu anenesefali hastalığının oluşma riski artmaktadır. Genel olarak anensefali doğumsal anomalisini tetikleyen nedenler şu şekilde sıralanabilir:

Hamilelikten önce veya hamilelik sırasında şeker tip 1 diyabet hastalığına sahip olmak,

Hamilelik sürecinde ani bir şekilde artış gösteren ciddi vücut sıcaklığı olması,

Hamilelik sürecinde aşırı derecede kilo artışı gözlemlenmesi,

Folik asit takviyesi alınmaması,

Annede gözlemlenen çinko, bakır gibi elementlerin eksik bulunması,

Hamilelik sırasında anne adayında gözlemlenen sara hastalığı.

Anensefali Anomalisi Ne Zaman Tespit Edilebilir?

Gebelik sürecinin 3 ve 4. aylar arasında oldukça kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Bazı anne adaylarının doğumları esnasında öğrenilebilmektedir. Anensefali anomalisi dişi bebeklerde daha yaygın bir şekilde görülmektedir.

Anensefali Anomalisinin Belirtileri Nelerdir?

Anensefali anomalisi ile dünyaya gelmiş olan bebeklerin fiziksel görünümlerinde gözleri dışa doğru çıkık olduğundan dolayı "kurbağa çocuk" adı ile nitelendirilmektedir. Anensefali anomalisinin görülmesini engellemek için hamilelik sürecine girmeden en az 1 ay öncesinde folik asit takviyesine başlanmalıdır. Bebeklerde anensefali anomalisinin belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

Bebekte kafatasının bir kısmının veya tamamının gelişmemesi sonucu görünen tepeden basık bir kafatası yapısı olması,

Sağırlık ve körlük gibi duyu organlarında gözlemlenen bozukluklar,

Yüz şeklinde meydana gelen bazı anormallikler,

Özellikle kalpte meydana gelen aksaklıklar anensefali anomalisinin en yaygın belirtisi olarak bilinmektedir.

Anensefali anomalisi kafatasında oluşan geniş bir bölgenin üzerinde deri olmaması ve beyin organının yerine fibroktik ve hemorajik bir dokunun oluşması ile kesinleştirilir.

Beyin sapı fonksiyonları farklı şekillerde devam edebilir fakat anensefali tanısı konulmuş olan bebeklerde serebral korteks bulunmadığından bilinç tamamen yoktur.