Anne Karnında Bebeğin Çok Hareketli Olmasının Sebepleri Nelerdir?

Anne karnında bebeğin çok hareketli olmasının sebepleri bebek büyüdüğü zaman hareket alanının daralmasından kaynaklanır. Anne karnında bebeğin hareket etmesi, bebeğin sağlıklı olduğunun göstergesidir. Bebek büyüdükçe hem hareketleri hem de bebeğin şekli değişir. Bu nedenle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde bebeğin hareketlerini daha çok hissetmeye başlayabilirsiniz.



Anne Karnında Bebeğin Hareketliliği Ne zaman Başlar?



Anne karnında ilk hamileliklerde bebeğin hareketliliği, 20. haftadan itibaren başlar. Bebeğin hareketliliği 17.-20. haftalarda hissedilmeye başlar. Bebeğin en hareketli olduğu dönem ise, 32. haftadan itibarendir. Bebeğin hareketliliğinde azalma olması, anneleri genellikle paniğe sürükler. Çünkü bebeğin hareket etmesine alışan anne, bebeğin hareketinin azalması nedeni ile bir sorun olduğunu düşünebilir.



Anne Karnında Bebeklerin Hareketleri Değişir mi?



Bebeğin anne karnında hareketli olması, bebeğin sağlıklı oluşunu gösterir. Bebeğin anne karnındaki hareketliliği, 17. haftada başlar ve 32. haftaya kadar artarak devam eder. Aynı zamanda bebek doğarken bile hareket eder ve bunu hissedersiniz. Bebeğinizin hareketlerinde beklenmedik bir azalma varsa ve bu hareketsizlik uzun sürmüşse doktorunuza danışmanız gerekir.



Bebeğin Hareketlerinde Azalma Olması Ne Anlama Gelir?



Bebeğin hareketlerinde azalma olması, genellikle bebeğin bir sıkıntısı olduğunu gösterir. Bu nedenle anne adaylarının bebeklerin hareketliliğinin normal ve anormalini iyi bilmesi ve takip etmesi gerekir. Bebekler, günde çok defa hareket eder ve bu hareketlilik 32. haftalarda daha da artar. Fakat kısa süreli hareketsizliklerde hemen paniğe kapılmamalı ve bebeğinizin uyumuş olma ihtimalini unutmamalısınız.



Anne Karnında Bebekler Hangi Saatlerde Daha Çok Hareket Eder?



Anne karnında bebekler, en çok 21:00 ile 01:00 saatleri arasında hareket eder. Annelerin istirahat ettiği zamanlarda bebeğin hareketliliği önemli ölçüde artar. Sabah uykusu sonrasında da bebeğin hareketleri daha güçlü bir şekilde hissedilir.



Anne Karnında Bebeğin Çok Hareketli Olmasının Sebepleri Nelerdir?



Bebekler, anneler tatlı yediğinde, dinlenirken çok hareketli olabilirler. Ultrason muayenesinde bebekler, ışık ve ısıya maruz kaldığında korkarak yüzünü kapatabilir ve büzüşebilir. Aynı zamanda bebekler, annenin stresli ve üzüntülü olduğu zamanlarda daha az hareket eder. Her bebeğin anne karnında hareketliliği farklı olur. Bazı bebekler çok hareket ederken bazıları daha az hareket edebilir.