Anne Sütü Nasıl Saklanır? Pompa İle Sağılmış Sütü Saklama Koşulları Ve Bazı Yöntemler

Annelerin en büyük endişelerinden birisi de bebeklerinden ayrı kaldıkları süre içerisinde sütlerini saklayıp bebeklerinin beslenmesi olmaktadır. Bunun en büyük sebebi ise annelerin sütlerinin gelmesi için bebeklerinin yanında olmasına gerek olmamasıdır.



Anne Sütü Nasıl Saklanır?



Anne sütleri bebeklerin beslenme saatleri dışında veya beslenmelerinden hemen sonra sağılarak saklanmaktadır. Bu sayede hem anneler bebeklerinden ayrı kaldıkları zamanda memelerinin rahatlamasını ve süt salgılanmasının devam etmesini sağlamış olurlar, hem de emzirme sonrası tam olarak boşalmayan memelerin boşalmasını sağlamaktadır.



Anne sütlerini sağmak için ise 3 yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler;

Elle sağma

Manuel makine ile sağma,

Otomatik makine ile sağma olmaktadır.

Anneler kendileri için en rahat olan yöntemi tercih ederek sağım gerçekleştirmelidirler. Ayrıca sağım öncesinde memelerin ve kullanılıyorsa aletlerin temizliğinden emin olunması gerekmektedir.



Anne sütü sağıldıktan sonra kapların içerisinde tam dolu olmayacak bir biçimde saklanması gerekmektedir. Anne sütünün nasıl saklanacağı saklama şeklini belirlemektedir. Çünkü sütler oda sıcaklığında, buzdolabında ve derin dondurucuda saklanabilmektedir.



Pompa İle Sağılmış Sütü Saklama Koşulları ve Bazı Yöntemler



Anne sütünün sağımı yapıldıktan sonra içerisinde bakterilerin ürememesi ve değerini kaybetmemesi için saklama koşullarının en iyi şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu saklama koşullarının hazırlanmasında öncelik saklama yapılacak kap ve saklamanın yapılacağı ortam olmaktadır.



Saklamanın Yapılacağı Kap



Sütün saklanacağı kabın öncelikle dezenfekte edilmiş olması gerekmektedir. Sütler hem sert plastik hem de cam kapların içerisinde saklanabilmektedir. Ayrıca süt saklama torbaları da piyasada bulunmaktadır.



Nerede Saklanmalı



Anne sütleri sağıldıktan sonra 3 saat süre ile oda sıcaklığında bekleyebilmektedirler. Ancak olası aksilikler göz önüne alınarak anne sütünün buzdolabında veya derin dondurucuda saklanması önerilmektedir.



Ne Kadar Süre Dayanır?



Anne sütü buzdolabında dayanma sütresi 3 gün iken, derin dondurucu bölümünde dayanma süresi ise 3 ay olmaktadır. Bu sebeple saklanan sütlerin üzerine sağılma tarihlerinin yazılması önemli olmaktadır.



Anne Sütü Saklamanın Püf Noktaları

Eğer bebek kreşe gidiyorsa kabın üzerine bebeğin ismi yazılmalıdır,

Eğer anne sütünü iş yerinde sağıyor ise o zaman poşetlerin üzerine kendi ismini yazmalıdır,

Donmuş anne sütü ısının en stabil olduğu yer dondurucunun orta bölümleri olduğu için bu kısımda saklanması gerekmektedir.

Dondurulmuş anne sütü çözüldükten sonra bir kez kullanılmalıdır. Kalan süt daha sonra kullanılmamalı veya buzdolabında bekletilmemelidir.