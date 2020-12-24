Apgar Skoru Nedir? Bebekte Normal Apgar Skoru Kaç Olmalıdır?

Genel olarak bebeklerde 0 ile 2 arasında bir puanlama sistemi ile yapılan apgar skoru, bebeklerin gelişimleri hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Apgar skoru, bebekte herhangi bir sorun mevcut ise, bu sorunlara yönelik erken tanı ve tedavi uygulaması yapılmasına olanak sağlar.



Apgar Skoru Nedir?



Yeni doğan bir bebeğin sağlığı ile ilgili yorum yapabilmeyi sağlayan bu teste apgar skoru adı verilmektedir. Apgar skoru, bebeğin doğum anından itibaren 1 ile 5 dakikalar arasında toplamda 2 kere yapılmaktadır. Bu sayede bebeğin kalp atım hızı, kas gerginliği, cilt rengi ve solunum sayısı gibi fonksiyonları puanlamaya alınır. Yapılan bu puanlamalar, uzman çocuk doktorları tarafından gerçekleştirilir.



Bebekte Normal Apgar Skoru Kaç Olmalıdır?



Apgar skoru, bebeklerde 0 ile 2 puanları arasında yorumlanmaktadır. Apgar skoru, sağlıklı bir bebekte her belirti için 2 puanı karşılıyor olması gerekmektedir. Fiziki olarak ele alınan apgar testi, önceden belirlenen standartlar dahilinde uygulanması ve bebeğin bu standartlar üzerinden 2 puan alması şeklinde yapılır. Eğer bebekte apgar testi sonucu 2'den aşağıda bir puan ile sonuçlanmış ise bu test 0 ile 1 arasında bir puan alır. Her test için 0 ile 2 aralıklarında puanlama yapıldıktan sonra puanlar toplanır ve 10 üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir.

7 ile 10 rakamları arasında puan alan bebeklerin durumlarının iyi,

4 ile 6 rakamları arasında puan alan bebeklerin durumlarının orta düzeyde olduğu,

4 ve altında puan alan bebeklerin ise durumlarının iyi olmadığı kabul edilir ve doktor müdahalesi gereken bir durumdur.

Düşük Apgar Skoru Ne Demektir?



Doğum sonrası 1. dakikada yapılan apgar testinde bebeğin aldığı puan 2'nin altında ise, bebeğin gelecekteki fiziksel gelişimini etkilemez. Eğer 2. apgar skoru testinde yani 5. dakikada yapılan testte bebeğin aldığı puan yine 2'den düşük ise, solunum desteği alması gereklidir. Solunum sıkıntısının neticeleri olarak bebekte, nörolojik bulgu ve varlığı, organ yetersizliği gibi bebeğin oksijensiz kalmasından dolayı bu sorunların varlığı belirlenebilmektedir.



Apgar testi skorunun düşük olması, bebekleri ileriki zamanlarda gerçekleşecek olan zeka gelişimleri hakkında bilgi vermemektedir. Apgar skoru, bebeklerin doğum öncesinde ve sonrasında yaşamış oldukları durumu açıklamaktadır.