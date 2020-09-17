Baharatlar ve özellikleri

Karabiber: Sofraların esmer güzeli, lezzet katanı, gizli kahramanı kara biber, aynı zamanda bir şifa deposu. İçerdiği C vitamini sayesinde öksürük, soğuk algınlığı gibi durumlara neden olan enfeksiyonların vücuttan atılmasına yardımcı olma özelliği bulunuyor.

Kırmızıbiber: Eğer kaliteli ve iyi bir harmansa ateş kırmızı rengiyle doğanın en güzel renklerinden birine sahip olan kırmızı biber, acıseverlerin favorisidir. Yemeklerdeki lezzeti anlatmakla bitmez. Bunun yanı sıra içeriğindeki C vitamini, beta karoten, acı tadı veren kapsaisin sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor ve vücut direncini artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ağrıları azaltmak gibi etkilerinin de olduğu söyleniyor.

Nane: Çorbaların, limonata gibi soğuk içeceklerin, mezelerin ve birçok yemeğin tamamlayıcı lezzeti olan nane, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutulup baharat olarak da tüketiliyor. Ferahlatıcı bir lezzeti olan nane; kilo vermeye destek olma, sindirimi kolaylaştırma, mide bulantısını geçirme, yorgunluk ve baş ağrısı geçirme gibi özellikleriyle de tercih ediliyor.

Kekik: Et yemeklerinin en iyi eşlikçisi olan kekik de nane gibi hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanılıyor. Lezzet eşlikçisi olmasının yanında kalp sağlığını korumak, bağışıklık sistemini güçlendirme, sindirim sistemine destek olma gibi etkileri de bulunuyor.

Kimyon: Bazılarının çok sevdiği bazılarının ise kokusuna bile tahammül edemediği kimyon, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelmesiyle biliniyor. Bunun yanında hazmı kolaylaştırma, toksinleri vücuttan atma gibi etkileri de bulunuyor.

Tarçın: Hem tatlı hem de tuzlularda kullanabilen baharatlardan biri olan tarçın, antioksidan içeriği yüksek olmasıyla öne çıkıyor. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan doğal karışımların vazgeçilmezi olan tarçın, diyabet hastaları için de kurtarıcı olarak biliniyor. Bir diğer faydası ise emziren annelerde süt üretimine destek vermesi.

Adaçayı: Çeşitli sosların yapımından kış çaylarının karışımına kadar birçok yerde karşımıza çıkan adaçayı; karaciğeri temizleme, terlemeyi azaltma, iltihabı önleme, stresi azaltma gibi özelliklere sahip.

Zerdeçal: Bir diğer iltihap önleyici baharat olan zerdeçal en çok çorbalarda karşımıza çıkıyor. Kış aylarında bolca kullanmamız gereken zerdeçal, aynı zamanda ağrı kesici özelliği ile de biliniyor.

Zencefil: Ferahlatan aromasıyla birçok yemekte karşımıza çıkan zencefil; regl ağrısını azaltma, öksürüğü azaltma, mide bulantısını geçirme, bağışıklık sistemini güçlendirme gibi özelliklere sahip.

Biberiye: İşte karşınızda bir diğer iki yönlü baharat. “Bu ne demek?” derseniz hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketebileceğiniz bilgisini verelim. Sindirim sistemine iyi gelme, iltihap önleme, bağışıklık sistemini güçlendirme ise en bilinen özellikleri arasında yer alıyor.