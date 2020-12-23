Bebeğin Cinsiyeti Ne Zaman, Kaç Haftada Belli Olur? Cinsiyeti Öğrenmek İçin Ne Kadar Beklenmeli?

Anne karnında yer alan bebeğin cinsiyetinin öğrenileceği zaman hiç şüphesiz ki bebek beklemekte olan çiftlerin sabırsızlandığı konulardan biri olmaktadır. Anne ve ya babalar, gebeliğin hemen ilk anlarından itibaren doğacakları bebeklerinin kız ve ya erkek olup olmadığını sorgulamaktadır.

Bebeğin Cinsiyeti Ne Zaman, Kaç Haftada Belli Olur?

Genelde erken gebelik haftasında olan cinsiyet belirlenmesi, bakılan bir ultrasonografi cihazının gelişmişliği ile de ilgilidir. Yaklaşık olarak 13-16. gebelik haftasında da cinsiyet görülebilir. Özellikle yani genel olarak erkek bebekler erken tanınabilirler. Ancak günümüzde erken gebelik haftasında genelde genital bölgede kordonun izlenmesi durumunun yanıltıcı olabileceğini de belirten uzmanlar, kız olan bebeklerin tespitinin bu sebep ile daha da geç olduğunu vurgulanır.

Gebeliğin genelde ilk 12 haftası içerisinde bebeğin cinsiyetinin anlaşılması pek mümkün değildir. Ancak gebeliğin 12. haftasının da bitmesinden sonrasında vajinal ultrason ile birlikte tahmini bir cinsiyet durumu belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyet durumu gebeliğin 16. Haftasından sonrasında belli olmaktadır. Özellikle 20. gebelik haftasından sonrasında bebeğin cinsiyeti durumunun kesin olarak da belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Bebeğin Cinsiyetini Öğrenmek İçin Ne Kadar Beklenmelidir?

Doğum heyecanı yaşamakta olan her anne adayı da bebeğin cinsiyetini merak etmektedir. Bebeğin erkek mi yoksa kız mı olacağını öğrenmek için bekler. Konu ile ilgili olarak en kesin bilgiler ultrason sonuçlarında bulabilir. Anne ve ya baba adaylarının kromozomlarına göre bebeklerinin cinsiyeti belli olmaktadır. Gebeliğin ilk 12 haftasının içinde bebeğin cinsiyeti pek anlaşılmamaktadır. Bu nedenle anne ve baba adayları gebeliğin 16. haftasına kadar bekleme de yapar.

Bebeğin Cinsiyeti Nasıl Öğrenilir?

Bebeklerin cinsiyet belirlenmesi amacı ile tıp dünyasında en çok yaygın kullanılan yöntemler genel olarak vajinal ve ya karın üstünden yapılmakta olan ultrason olmaktadır. Cinsiyet belirlemede kullanılmakta olan yöntemlerden % 100 kesin netice veren yöntem ise hiç kuşkusuz ki amniyon sıvısı incelemesi olur. Bunun yanı sıra kromozom incelemesi yöntemi de mutlaka kesin bir sonuç verir.

Bebeğin Karında Duruşuna Göre Cinsiyet Durumu

Genel olarak bebeğin cinsiyeti anne adayının karnında duruşa göre de yorumlanabilir. Tabi bu konu bebeğin cinsiyetini tam olarak kesinleştirmez. Bir diğer şekilde bilinmekte olan teoriye göre kız ve ya erkek bebeklerin kalp atışları da anne rahminde farklı oranlarda atış göstermektedir. Bir erkek bebeğin kalp atışı yaklaşık olarak da 140 ya da 140 altında olur iken kız bebeğin kalp atış hızı 140 ya da 140 yukarısında şeklinde yaygın olarak da bilinmektedir.