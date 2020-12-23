Bebeğin Gazı Nasıl Çıkarılır, Nasıl Geçer? Yeni Doğan Bebeğin Gazını Almak İçin Doğal Yöntemler

Bebeklerde gaz sancısı problemi son derece yaygın görülen bir durumdur. Ebeveynlerin en sık olarak karşılaştığı sorunlardan birisi olan gaz sancısı için çözümler aranmaktadır. Özellikle yeni doğmuş olan bebeklerde gaz sancıları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Bebeklerde Gaz Ne Zaman Başlar?

Bebekler doğduktan 2 hafta sonrasında gaz sancısı başlamaktadır. 4. Haftada ise gaz sancıları en yüksek olan seviyesine ulaşır. Genelde 6 ile 9 Ay arasında olan bebeklerde gaz sorunu ortadan kalkmaktadır. 1 yaşına girdiğinde gaz sancıları geçmiş olur.

Bebeğin Gazı Nasıl Geçer?

Günümüzde yaz aylarında bebeğinizi hemen her gün yıkayabilirsiniz. Bu durum bebeğin rahatlamasını sağlamanın yanı sıra gazının çıkmasına da destek olacaktır.

Bebeğin altını sık sık değiştirip pişik olmasını engellemekte gaz çıkarması için önemlidir.

Bebeği belli aralıklarla besleyip bebeğin anne sütünü sindirmesi sağlanır.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde genelde gaz sancısı az olur ve çok kısa sürer.

Emziren annelerin gaz yapıcı olan yiyeceklerden uzak durması gerekmektedir.

Bebeklerde Gaz Nasıl Çıkarılır?

Bebeklerde gaz sancısını geçirmenin temel yollarından biri masajdır. Ebeveynler masajla bebeklerini rahatlatıp gaz sancısını hafif geçirilmesini sağlayabilirler. Ayrıca bebeğinize uygulayabileceğiniz olan gaz çıkarma yöntemleri ve de masajları şu şekildedir.

Bunlar;

Bebeğinizi omzunuza yaslayıp sıkıca tutun ve de bir eliniz ile poposunun altından kavrayıp diğer eliniz ile sırtına hafif vurup ovalayın.

Bebeğin yüzü yana bakacak bir şekilde kucağa yatırma yapılmalıdır. Bir eliniz ile bebeği sıkıca kavrayıp diğer eliniz ile hafif hafif sırtına vurun ve ovalayın.

Bebeğin kafasını öne doğru şekilde eliniz ile göğüs bölgesine destek verip kucağınıza oturtun ve de kafasının öne düşmemesine dikkat edip diğer eliniz ile sırtını ovalayın hafifçe vurun.

Bebeğinizi yere ve ya dizinizin üzerine doğru yatırın, bebeğin ayak parmakları burnuna değinceye kadar bacakları ileri doğru hafif hafif itin. Bu yöntemde hem etkili bir yöntem hem de çok eğlenceli bir yöntem olmaktadır.

Yeni Doğan Bebeğin Gazını Almak İçin Doğal Yöntemler

Bebek için bir çay bardağı su içine bir çay kaşığı kimyon kaynatıp soğutulduktan sonra süzüp bebeğe tok karnına az miktarda verebilirsiniz. Kimyon içeriği bebeğin rahatlamasını sağlatacaktır.

Anason çayı, bu yöntemde anason, ağrılara ve de krampları ortadan kaldırıp bebeklerin rahatlamasını sağlamaktadır. Ayrıca uyku yapan anason çayı bebeklerin rahat uyumasına da destek olmaktadır.

Dereotu, gaz sancısını azaltacağı gibi annenin sütünü arttırmaktadır.

Çörek otu, bu ot su içerisinde 1 ya da 2 dakika kaynatılır. Kaynatılan su soğutulduktan sonrasında günde 1 ya da 2 çay kaşığı verip gaz sorununa bir çözüm bulabilirsiniz.