Bebeğin Hareketleri Dışarıdan Ne Zaman Hissedilir? Kaçıncı Haftada, Kaçıncı Ayda Belli Olur?

Uzmanlara göre genel olarak hamilelikte bebeklerin hareketleri sadece 16 haftadan sonrasında hissedilebilmektedir. Bu hareketler her zaman anneleri mutlu etmektedir.

Bebeğin Hareketleri Dışarıdan Ne Zaman Hissedilir?

Günümüzde bebeğin hareketleri ne zaman hissedilir çok merak edilen bir konudur. Hamilelikte en heyecan verici anlardan birisi bebeğin ilk küçük hareketlerini hissettiğiniz zaman olur. Bu küçük hareketler, genelde bebeğinizin gelişmekte olduğunu da garanti eder ve de içinizdeki o küçük yaşama daha da yakın hissetmenize destek olur. Bu beneğin hareketlenme durumlarına ortalama olarak 16 hafta sonrasında rastlanır.

Bebeğin Tekmesi Nasıl Bir Duygu Olur?

Hamile kadınlar genelde bebeklerinin hareketlerini sinir seğirmeleri ya da yuvarlanan bir hareket şeklinde tanımlar. İlk zamanlarda bebeğin hareket durumunu söylemek zor olur. İkinci ve ya üçüncü kere anne olanlar ilk bebek hareketlerini açlık, gaz ve diğer bazı iç hareketlerden ayırma konusunda daha becerikli olurlar. Hamileliğin başlarında, arada sırada bazı birkaç çırpınma hissedebilirsiniz. Ancak bebek büyüdükçe genel olarak ikinci üç aylık dönemlerin sonuna doğru vuruşlar daha güçlü ve de daha sık büyümelidir. Üçüncü trimesterde bebeklerin saatte yaklaşık olarak 30 kere hareket ettiğini de göstermektedir.

Bebek Hareketi Kaçıncı Haftada, Kaçıncı Ayda Belli Olur?

Günümüz koşullarında sağlık uzmanınız yaklaşık olarak sekiz haftalık bir gebelikte, bebek uzanmaları ya da kol kıpırdatmaları gibi bazı kendiliğinden fetal hareketleri genelde tespit edebilir. Ayrıca ikinci ve ya daha sonraki dönemlerde gebeliğini yaşamakta olan anne adayları bebek hareket durumunu 16. hafta itibarı ile daha iyi bir şekilde hissetmeye başlayabilirler. Fakat ilk gebeliklerde bebeklerin hareketlerinin hissedilmesi genel manada 24. haftayı da bulabilir.

Bebekler hamileliğin 16. hafta ile 25. haftaları arasında bir hızlanma olarak adlandırılmakta olan ilk hareketlerini hissettirirler. Bu ilk hamileliğiniz ise bebeğin yaklaşık olarak 25 haftaya kadar herhangi bir hareket ettiğini hissedemeyebilirsiniz. Buna ek olarak ikinci hamileliğe göre genelde bazı kadınlar 13. hafta gibi çok kısa bir süre sonrasında dahi hareketleri hissetmeye başlayabilirler.

Sessiz bir pozisyonda anne adayı oturur iken ve ya uzanır iken bebeğin hareket ettiğini de hissetme olasılığı daha da yüksek olmaktadır. Bu bebeklerin hareket ettiğini hissetme duygusu anne adaylarına inanılmaz bir haz ve mutluluk duyguları verecektir.