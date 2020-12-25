Bebeğin Rahime Yerleşmesi Hissedilir Mi? Hangi Belirtileri, Nasıl Gösterir?

Anne adayları çoğunlukla adet gecikmesi sebebi ile gebelik testi yapmaktadır. Ancak kadınların bilmediği ve hamile olduğuna işaret eden pek çok hamilelik belirtisi vardır. Bebek annenin rahmine tutunduğu andan itibaren bazı hamilelik belirtileri ortaya çıkabilmektedir.



Bebeğin Rahime Yerleşmesi Hissedilir mi?



Hamilelik embriyonun anne rahmine tutunması ile başlayan uzun bir dönemdir. Kadınlar çoğunlukla hamile olduklarını adet gecikmesi nedeni ile yaptırdıkları gebelik testi sonucunda öğrenirler. Ancak bazı durumlarda hamilelik erken dönemlerde de anlaşılabilmektedir.



Hangi Belirtileri, Nasıl Gösterir?



Bebeğin rahime yerleşmesi ile birlikte annede bazı lekelenme ya da kramplar meydana gelebilmektedir. Bu durum yerleşme kanaması ismi ile de anılır. Yumurtanın döllenmesinin ardından en erken 6 en geç 12 gün içerisinde bu tarz lekelenmeler bazı kadınlarda görülebilmektedir.



Döllenmenin gerçekleşmesinin ardından bebeğin rahme yerleşmesi durumunda kramplar da yaşanabilmektedir. Bu kramplar adet kanamasında yaşanan kramplara çok benzer. O sebeple kadınlar bu durumu adet krampları ile karıştırabilmektedir. Hamileliğin erken dönemlerinde meydana gelen kramplar ve lekeler sorun teşkil etmez.



Beyaz Akıntı Belirtisi



Hamileliğin erken dönemlerinde embriyonun rahme yerleşmesinden sonra anne adayının vajinasından beyaz renkli bir akıntı gelebilmektedir. Bu akıntı genelde süt renginde olmaktadır. Bu şekilde beyaz akıntı gelmesi rahim duvarının bebeği korumak için kalınlaşması nedeni ile olmaktadır. Buradaki hücreler hızlı bir şekilde çoğaldıkları için beyaz bir akıntı oluşur.



Hamileliğin erken dönemlerinde meydana gelen bu beyaz akıntı bazen hamileliğin sön dönemlerine kadar devam edebilen bir durumdur. Anneye ya da bebeğe herhangi bir zararı bulunmaz. Bu sebeple tedavi edilmesi de gerekmez. Fakat akıntının yanında kötü bir koku, kaşıntı veya yanma gibi şikayetler mantar ya da farklı bir enfeksiyonun habercisi olabilir. Bu gibi durumlarda doktora görünmek oldukça önemlidir.



Hamile Kaldıktan Sonra Memelerde Görülen Değişimler



Hamileliğin başlaması ile birlikte kadınlardaki hormon değişimleri çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Hormonların hızlı bir şekilde değişmesi nedeni ile hamileliğin ilk zamanlarında kadınların memelerinde şişlik ya da ağrı problemleri meydana gelebilmektedir.



Bunun yanında kadınların göğüsleri çok fazla hassaslaşabilir ve dokunmalara karşı acı hissi meydana gelebilir. Bunun yanında meme ucunun kenarlarındaki halkanın da daha koyu bir görünüm kazandığı görülebilmektedir.