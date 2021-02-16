Bebek ve çocuklarda diş bakımı ve önemi

Bu yüzden diş bakımı çok küçük yaşlarda öğrenilmesi ve edinilmesi gereken bir alışkanlık. Peki, bebek ve çocuklarda diş bakımı ne zaman başlar?

Bebeklerde süt dişleri çıktığı andan itibaren temiz bir bezle onları günde bir kez silerek işe başlayabilirsiniz. Ellerini kullanmaya başladığında ise ona bir diş fırçası vererek diş fırçalama alışkanlığını başlatmış olabilirsiniz. Diş macunu bu yaşlarda önerilmiyor. Çocuğunuz 4 yaşına kadar diş macunsuz ve yumuşak bir diş fırçası ile dişlerini fırçalayabilir. Bunu, yanında siz de dişinizi fırçalayarak ona gösterebilir, diş fırçalama tekniğini öğretebilirsiniz.

4 yaşına basan çocuğunuz artık dişlerini yaşına uygun bir diş fırçası ve diş macunu ile aynanın karşısına geçerek fırçalayabilir. Bunu onun yerine siz yapmamalı, günde iki kere fırçalamasını sağlamalısınız.

Süt dişleri kalıcı dişler öncesi çocuğunuzun yemeklerini yemesi, konuşmasını düzgün olması için çıkan dişlerdir. Bu dişlerin de bakımının iyi yapılması, zamanından önce düşmemesinin sağlanması gerekir. Süt dişleri bebeğiniz 6. aya bastığında çıkmaya başlar ve 36. ayda çıkmaları tamamlanır. Toplamda 20 adet olan süt dişleri 5 yaşından itibaren dökülmeye başlar.

Diş hekimi ile tanışma

Çocuğunuz dişiyle problem yaşamıyor olsa da 3-4 yaşı arasında bir diş hekimine gitmeli ve onun diş hekimi ile tanışmasını sağlamalısınız. Diş bakımının önemini anlamalı ve diş hekiminin korkulacak biri olmadığını anlamasını sağlamalısınız.