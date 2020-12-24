Bebekler Ayda En Fazla Ve En Az Kaç Kilo Almalıdır?

Doğumun ardından bebeğin gelişim sürecinin sağlıklı biçimde devam ettiğini anlamak için, özellikle dengeli kilo alımı oldukça önemlidir. Takip eden aylarda boy ve kilo ölçümü uzman doktor kontrolü altında ele alınır. Böylece minik yavrunun gelişim süreci sağlıklı bir şekilde takip edilir.



Bebekler Ayda En Fazla Kaç Kilo Almalıdır?



Her bebeğin gelişim süreci kapsamında aylık olarak aldığı kilo değişkenlik gösterebilmektedir. Bu bağlamda aileler bebekler ayda kaç kilo almalı diye merak eder. Genel olarak minik yavrular 5 aylık oldukları zaman kilolarının iki katına çıkarlar. 1 yaşına geldikleri zaman ise kilolarının yaklaşık olarak 3 katına kadar çıkarlar. Tabii bebeklerin ay bazında alması gereken en fazla kilo farklı aylara bağlı olarak değişir.



- 0-3 aylık bebekler en fazla 200 gram kilo almalıdır.

- 3-6 aylık bebekler en fazla 147 gram kilo almalıdır.

- 6-12 aylık bebekler ise en fazla 91 gram kilo almalıdır.



Bu süreç genel olarak uzman doktor kontrolü altında ele alınır ve denetimde kalır.



Bebekler Ayda En Az Kaç Kilo Almalıdır?



Aylık olarak en fazla kilo alma kriterleri ile beraber aynı zamanda bebeklerin yeni en az ne kadar kilo alacağı da çok önemlidir. Gerekli olan besin takviyesinin yapıldığı ve bebeğin aylık olarak ihtiyaç duyduğu kaynağı elde edebildiği, almış olduğum kiloya bağlı şekilde hesaplanır.



- 0-3 aylık bebekler en az 140 gram kilo almalıdır.

- 3-6 aylık olan bebekler en az 105 gram kilo almalıdır.

- 6-12 aylık bebekler ise en az 70 gram kilo almalıdır.



Bu denge kapsamında bebekler sağlıklı şekilde en az ve en çok kilo dengesi içerisinde kalarak özellikle 1 yaşına kadar sağlık bebek gelişim süreci geçirir.



Bebeğin Doğum Ağırlığını Belirleyen Unsurlar Nelerdir?



Özellikle bebeğin doğum ağırlığını belirleyen en önemli hususlar arasında hamileliğin kaç hafta sürmüş olduğu gelir. Erken doğan bebekler daha zayıf olurken, beklenen doğumlarda ise minik yavrular daha kilolu olur. Bu doğrultuda boy ve kiloyu etkileyen belli başlı bazı faktörler vardır.



- İkiz ya da üçüz gibi doğumlarda kilo daha azdır.

- Anne için ilk doğan bebek genelde daha zayıf olur.

- Annenin obez olması veya diyabet sorunu olması bebeğin kilolu olmasına etken olur.

- Kız bebekler erkek bebeklere göre daha az kilolu doğar.