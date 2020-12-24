Bebekler Ne Zaman Döner? Kaç Aylıkken Dönmeye Başlar?

Bebekler ilk doğduğu zamanlarda hareketleri oldukça kısıtlıdır. Çok fazla hareket etmezler. Çok fazla uyuma eğilimi gösterirler. Bu durum bebek büyümeye başladıkça değişecektir. Daha fazla hareket etmeye ve yavaş yavaş yürümeye doğru ilerlemeye başlayacaktır.



Bebekler Ne Zaman Döner?



Bebekler her şeyi belli bir sıra dahilinde gerçekleştirmektedir. Bebeğiniz büyürken öncelikle kafasını kaldırmaya başlayacaktır. İlk başlarda kucağınıza aldığınızda kafasını tutamayan bebeğiniz daha dik bir şekilde durmaya başlar. Bunu takip eden dönemde ise bebeğinizin artık dönmeye yeltendiğini görebilirsiniz.



Ancak ailelerin dikkat etmesi gereken bazı konular vardır. Bebekler ani bir şekilde dönmeye başladıkları zaman yattıkları yerden düşme tehlikeleri oluşur. Bu sebepten ötürü kafa travmaları ve yaralanmalar sıklıkla olmaktadır. Bu gibi durumların önüne geçmek için anne ve babanın oldukça dikkatli olması gerekmektedir.



Bebekler Kaç Aylıkken Dönmeye Başlar?



Bebekler genel olarak 4 ay civarı dönmeyi öğrenmektedir. Hatta bazı bebekler dönme eylemini çok daha erken dönemlerde öğrenebilir. Aileler bazı durumlarda bebek hala bu evreye geçmediği için endişelenebilmektedir. Ancak endişeye gerek yoktur. Bebeğiniz kısa sürede dönme hareketleri göstermeye başlayacaktır.



Bazı bebekler ise dönme hareketine geçmeden aniden oturmaya başlayabilir. Bu durum aileleri şaşırtmaktadır. Ancak bu durum da gayet normaldir.



Bebek Dönme Hareketini Nasıl Öğrenir?



Bebek dönme hareketini belli bir sıra dahilinde öğrenir. Bebek 1 aylık olduğu zaman kafasını yana çevirmeye başlar. Bunu takiben hafif bir şekilde kafasını kaldırmaya da başlayabilir. 2 aylık olduğu zaman bebeğinizi yüz üstü yatırdığınızda kafasını kaldırmaya başladığını görebilirsiniz.



Bebek 3 aylık olduğu zaman yüz üstü pozisyonda yatarken başı ile kollarını kaldırmaya başlar. Kollarında ağırlığı rahat bir şekilde taşımaktadır. 4 aylık olduğunda artık kafasını çok daha rahat bir şekilde tutabilir. Sırt üstü yatar pozisyonda bıraktığınız zaman dönme hareketleri yapmaya başlar.



Prematüre Doğan Bebekler Dönme Hareketini Ne Zaman Yapar?



Bilindiği üzere prematüre bebekler gelişimlerini tam olarak tamamlayamadan doğarlar. Bu nedenle de kas ve sinir sistemi normal zamanında doğmuş bir bebek gibi değildir. Gelişimleri daha geç evrede olabilmektedir. Ancak prematüre doğmuş bir bebeğin 9 aylık civarı artık dönme hareketini yapmaya başlaması beklenmektedir.