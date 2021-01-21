Bebekler neden ağlar? Bebek ağlıyorsa ne yapılmalıdır?

Gaz sancısı olabilir

Yemek sonrası aniden oluşan gaz sancısı, minik bebeğinizin canını acıtabilir ve bu da ağlamasına sebep olabilir.

Açıkmış olabilir

Bazen alışılandan daha sık sürede acıkabilen bebekler, açlık hissettiklerinde bunu kelimelerle ifade edemedikleri için ağlarlar.

Odası çok mu sıcak ya da soğuk?

Fark etmemiş olmanız gayet normal ama bazen bebeklerin odası çok sıcak ya da soğuk olabilir. Bunun için odasında bir termometre bulundurmanız iyi bir yöntem olabilir. 21-23 derece idealdir.

Diş çıkarıyor olabilir

Yeni çıkacak dişleri diş etini acıtabilir ve canını yakabilir. O da ilk iş ağlayarak kendini anlatabilir.

Kulak ağrısı

Diş çıkarma döneminde kulakta görülen ağrılar da dikkate alınması gereken bir diğer nedendir.

Yoksa burnu mu tıkanmış?

Özellikle kış aylarında sıklıkla rastlanan nezle dolayısıyla burnu tıkanabilir bu da onun keyfini kaçırabilir.

İshal

Sürekli guruldayan bir mide ve ishal onun için fazla gelebilir.

Kabızlık

Her gün kaç kere büyük tuvaletini yaptığını kontrol etmelisiniz. Uzun süren kabızlık ciddi olabilir.

Pişik

Bebeklerde yaygın olarak görülen pişik de ağlama nöbetlerinin ilk nedenlerinden olabilir.

Ağız içi yaraları

Pamukçuk olarak da bilinen ağzı yaraları onun emmesine de engel olacaktır.

Ayrıca…

Tüm bunlara dikkat etmenize rağmen bebeğiniz hala ağlamaya devam ediyor ve nedenini çözemediyseniz uzman bir hekime danışmalısınız.

Bebeğiniz ağlıyorsa ne yapmalısınız?

Ağlama anında evde uygulayabileceğiniz teknikler var. Onu kucağınıza alabilir, sallayabilir, gazını çıkarmasına yardımcı olabilir, besleyebilir, emzik verebilir ya da dikkatini başka bir konuya çekmeye çalışabilirsiniz. Tabii ki çocuk doktorunuza danışmayı da ihmal etmemelisiniz.