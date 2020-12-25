Bebekler Neden Elini Emer? Tokken Parmağını Emen Bebeğin Anlatmak İstedikleri

Bebeklerin parmak emmesi 4 yaşına kadar normal olarak karşılanmaktadır. Hatta bazı uzmanlar parmak ya da el emmesini 5 yaşa kadar bu durumun normal olduğu kanaatindedir.

Bebekler Elini Neden Emer?

Bebekler 3-4 yaşına kadar oral haz döneminde olmaktadır. Özellikle 1 yaşından sonra bebekler psikolojik doyum yaşamak için parmaklarını emmeye başlarlar. Tabi daha önceki dönemde de bebeklerde parmak emme bulunmaktadır. Bebeklerde ki el emme 18 aylık olduklarında en üst seviyeye çıkmaktadır. Bebeklerin ellerini emmelerindeki diğer nedenler ise şunlar olmaktadır.

Bebeklerin parmaklarını ya da ellerini emmelerindeki en temel sebep acıkmaları olmaktadır. Bunun için öncelikle bebeklerin karınları doyurulmalıdır.

Bebeklerin ellerini emmelerinin bir diğer sebebi ise memeden erken kesilmeleri olmaktadır. Bu durumda bebekler psikolojik doyumu gerçekleştirebilmek için olmaktadır.

Daha büyük yaşlarda başlayan el emmelerinin sebepleri genellikle aileye yeni bir bebeğin katılması olmaktadır. Bu durumlarda kardeşlerini taklit etmek için çocuklar parmak emmeye başlayabilmektedirler.

Aile içerisinde yaşanan sorunlar veya ölümler gibi travmalar da bebeklerin ellerini başlayabilirler.

Bebeklerin ellerini emmelerindeki en büyük sebeplerden birisi de uykuya dalma sırasında olmaktadır. Bebekler bu dönemlerinde kendilerini bu şekilde sakinleştirmektedir.

Diğer bir yandan bebekler diş çıkarma dönemlerinde damaklarını kaşımak için de ellerini emmeye başlayabilirler.

Bebeklerde utanma duygusu da genellikle parmak ya da el emmek olarak kendisini göstermektedir. Bu ayrıca çocuğun herhangi bir sebepten dolayı içine kapandığının da göstergesi olmaktadır.

Son olarak bebeklerde sevgi ve güven eksikliği de parmaklarını ya da ellerini emmelerine sebep olmaktadır.

Tokken Parmağını Emen Bebeğin Anlatmak İstedikleri

Bebekler parmaklarını büyük olasılıkla aç oldukları ve emmek istedikleri zaman emmektedirler. Ancak bebeğin karnının tok olduğu biliniyorsa o zaman bebeğin anlatmak istediği bir şeyler olduğu düşünülmektedir. Bunun içinde akla ilk gelen seçenek, eğer bebek diş çıkarma döneminde değilse, duygusal olarak tatmin edilmek olmaktadır. Bu sebeple bebeklere daha fazla ilginin gösterilmesi ve onu rahatlatmaya yönelik davranması yerinde olacaktır.

Bebeklerin tok karnına parmaklarını emmelerinde ki bir diğer etmen ise günlük rutinlerinde olan değişim veya travma olmaktadır. Bu durumlarda da bebek kendisini sakinleştirmek veya doyumu sağlamak için parmak emme yoluna gidebilmektedir. Bu durumlarda da bebeğin en kısa süre içerisinde tanıdığı rutine geri dönmesi sağlanmalıdır.