Bebekler Neden Kilo Almaz? Bebek Yemek Yiyor Ve Kilo Almıyorsa Sebep Nedir?

Bebeklerin kilo almamasının pek çok sebebi olabilir. İlk olarak genler de bu durumda etkilidir. Bu yüzden de bu kilo almama olayı bebekten bebeğe değişebilmektedir. Bu durumu yok sayarsak genelde bazı şikayetler ile acile gelen aileler de bulunmaktadır. Bunların ortak geliş amaçları genelde sorunları gün yüzüne çıkarmaktadır. Bebekler neden kilo almaz sorusunun nedenleri bunlar olabilir.



Bebekler Neden Kilo Almaz?



Bebeklerin olması gereken kilonun altında olmasının ilk sebebi aşırı haraketlilik olabilir. Bazı bebekler aşırı haraketli olmaktadır. Bu yüzden de kolay bir kilo kaybı yaşamaktadırlar. Aşırı haraketli bebekler için bazı çözümler doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Öncelikle doktora gidilmesi gerekir. Bu durumda doktorun söylemesi muhtemel birkaç yanıtı olacaktır. Örneğin yoğurt ve süt ürünleri tüketilmesi olacaktır. Bu durum bir nebze de olsa bebeğin aşırı haraketli olmasını engeller.



Bir diğer neden olarak bebeklerin vücut tipleri söylenebilir. Tabi ki de bu durum tamamen genler ile alakalı bir durumdur. Bu yüzden de her bebekte gözlenmez. Fakat bazı bebekler uzun boylu olup ince belli olabilmektedir. Bu nedenle ne kadar beslense de ince bellerinden dola her daim zayıf oldukları düşünülmektedir.



Bazı bebeklerin iştahları zayıftır. Bu yüzden de kiloları da az olabilmektedir. Beslenme biçimlerine göre de bu durum tamamen değişebilmektedir. Eğer bebekler yemeklerini hızlı yiyorsa ve sütlerini hızlı içiyorsa bu durum iştah kaybına yol açabilir. Bu yüzden bebeklerini besleyen herkes hızlı yedirmemeye dikkat etmelidir.



Yemek Yediği Halde kilo Almayan Bebekler İçin Tavsiyeler



Bebeklerin iştahı açılması için bazı besinler yedirilmelidir. Uygun bir diyet ile bebeklerin iştahı açılabilir. Ayrıca bebeklerin yeme hızı da düşürülmelidir. Bebeklerin iştahını tıkayacak şekerli besinlerden uzak durulmalıdır. Bu sayede de her daim bebekler yemek yiyebilir.



Tüm bu durumlardan farklı olarak bebeklerde kilo alımı çok yavaş ise bir uzmana görünmek gerekebilir. Buna ek olarak bazı gıda takviyelerine de ihtiyaç duyulabilir. Sonuç olarak çok ciddi bir problem teşkil etmemektedir. Bu yüzden de endişe edilmeden gerekeler yapılır ise bebeklerin kilo alma problemi büyük bir sorun olmaz. Ailelerin de endişelenmesine asla ama asla gerek kalmaz.